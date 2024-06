Dopo le mostre di Termoli e Roma per il centenario dalla nascita di Benito Franco Giuseppe Jacovitti, arriva al Museo Internazionale del Fumetto di Pordenone l’esposizione Jacovitttti come non lo avete mai visto. Curata da Valerio Bindi e Luca Raffaelli, la mostra – ricca di oltre 170 tavole originali – sarà visitabile fino al 13 ottobre, forte di uno scenografico allestimento.

Al PAFF! di Pordenone il grande omaggio a Jacovitti

Il titolo coniato per l’esposizione pordenonese, in cui Jacovitti è scritto con quattro “T”, nasce dall’incontro di Luca Raffaelli con il geniale fumettista e dalla visione, nell’appartamento dell’autore stesso, di un cartello metallico con inciso Jacovitti con otto “T”. Da quella targa deriva il titolo della mostra al PAFF!, che ripercorre le caratteristiche dello stile e le particolarità della costruzione linguistica e della pagina che contraddistinguono il grande maestro del fumetto italiano, artista unico nel suo genere.

Il percorso espositivo di “Jacovitttti”

Il PAFF! ha affrontato una sfida impegnativa nell’allestire la mostra di Jacovitti: il percorso espositivo riflette infatti l’evoluzione artistica del maestro del fumetto italiano, dalle sue prime vignette alle opere più mature e monumentali. La varietà dei materiali esposti, sia in termini di formato che di tematiche, ha reso complesso il lavoro di allestimento, che non segue un ordine cronologico tradizionale. Il museo accoglie i visitatori con informazioni e livelli di preparazione eterogenei. Il suo scopo è quello di includere tutti, offrendo a ciascuno la possibilità di imparare e di arricchire il proprio bagaglio culturale. I pannelli esplicativi, in italiano e inglese, sono pensati per un pubblico internazionale.

La mostra Jacovitti come non l’avete mai visto! incarna perfettamente questo ideale di inclusione. Nonostante le difficoltà, i curatori hanno realizzato una mostra curata e appassionata, dove la dedizione e la professionalità di tutto lo staff sono evidenti nel risultato finale. La rassegna non solo celebra il genio di Jacovitti, ma anche l’ambizione del museo di diventare un centro internazionale di riferimento per il fumetto. Pordenone, in tal senso, si sta affermando come una città d’eccellenza nel panorama museale a tema, e la mostra di Jacovitti è un’ulteriore conferma di questo impegno.

Benito Jacovitti oltre il fumetto

Ogni sala della mostra è un viaggio inedito tra le peculiarità stilistiche di Jacovitti. Un percorso che decostruisce le opere dell’autore svelandone gli elementi essenziali e la maestria. L’idea di “spogliare” Jacovitti per scoprirne l’essenza è inedita, e ciò che emerge è la figura di un grande artista, capace di plasmare lo spazio con abilità ineguagliabile. Autore spesso etichettato come “per bambini”, comico e ironico, maestro della commedia dell’arte, Jacovitti si rivela in questa mostra in una veste inedita: un artista a tutto tondo, approfondito con un allestimento e una cura degni di un grande museo d’arte contemporanea.

Tradizione e innovazione nel fumetto di Jacovitti

Sebbene conosciuto principalmente come fumettista, la vera grandezza di Jacovitti risiede nella sua straordinaria versatilità artistica. Le sue opere, infatti, celano un’ampia gamma di influenze e tecniche che lo definiscono come un maestro completo. Jacovitti eccelleva nella composizione. Le sue vignette sono ricche di linee dinamiche e forme geometriche che creano un ritmo visivo coinvolgente. L’artista si ispirava alle avanguardie di inizio Novecento, utilizzando movimenti circolari e sperimentando con tecniche innovative. Le sue tavole costruiscono scenari dettagliati che, allestendo un palcoscenico prospettico rinascimentale, guidano l’occhio dello spettatore disponendo i personaggi e le azioni in modo preciso e studiato.

Oltre alla risata, la mostra eleva Jacovitti a figura di riferimento non solo nel mondo del fumetto, ma in quello dell’arte in generale. La sua produzione rappresenta un ponte fra tradizione e innovazione, un omaggio ai grandi maestri del passato reinterpretati con ironia e genialità.

Denis Amadio

