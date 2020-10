5. I SUPEREROI MARVEL IN MOSTRA

Quella della Marvel è una delle storie più entusiasmanti per chi legge e ama i fumetti. Nata nel 1939 grazie a un’idea di Martin Goodman, la celebre casa editrice americana viene oggi celebrata in una grande rassegna. Dove? Naturalmente in uno dei luoghi simbolo della letteratura disegnata del nostro Paese. Stiamo parlando di AMAZING! 80 anni (e più) di supereroi Marvel, la grande retrospettiva in corso nelle sale del Museo del Fumetto di Milano.

Pensata come uno degli eventi espositivi più ampi mai dedicati a questo tema sul nostro territorio, la mostra (aperta fino al 6 gennaio) ripercorre la straordinaria avventura della casa editrice statunitense, raccontando le ambizioni che ne ispirarono la nascita, gli avvenimenti che ne segnarono il cammino e le evoluzioni recenti – con un occhio di riguardo alle contaminazioni tra la sfera dei fumetti e quella del cinema e delle serie TV.

Suddiviso in sezioni tematiche, e sviluppato in maniera cronologica, il percorso espositivo presenta una foltissima selezione di immagini, allestimenti scenografici e timeline illustrative per rintracciare gli avvenimenti fondamentali della casa editrice. Immancabili, inoltre, le tavole originali in mostra: tra le altre l’imponente “splash page” di Jack Kirby con protagonista Thor, l’illustrazione di John Buscema dedicata a Conan il barbaro e la pagina di Spider-Man disegnata da John Romita Sr.