Entrambi pubblicati dalla casa editrice svizzera Artphilein, il primo è del fotografo dell’argentino-svedese, Andreas Billman e ha come soggetto la regione della Vaca Muerta. Il secondo di Ronald Pizzoferrato, con un ricco apparato di analisi saggistica, è dedicato al rapporto tra i carcerati e i cani che sono stati loro affidati nelle carceri del Sud America.

Il libro Vaca Muerta

I due libri di cui stiamo parlando hanno in comune l’editore, Artphilein e il luogo dell’indagine: l’America Latina. La casa editrice svizzera offre un’interessante proposta in tema di fotografia attraverso l’opera di fotografi di ricerca perlopiù giovani. Il primo, intitolato Dead Cow Rising/Vaca Muerta Asciende è dell’argentino-svedese, Andreas Billman. Le foto sono dedicate alla regione della Vaca Muerta, situata nella regione argentina della Patagonia, in cui si estrae petrolio e gas di scisto. Questo è il secondo volume in cui il giovane fotografo, con base a Londra, documenta il crescente potenziale economico dell’Argentina, un paese che esporta energia non rinnovabile. L’Argentina vive una situazione difficile in cui è in forte aumento l’inflazione. Assai interessante anche la parte teorica del volume con un testo di Gerry Badger, prestigioso autore britannico, che ha lavorato parecchio con Martin Parr, un altro di Daniel G.Gerold, esperto dell’ambito petrolifero e un terzo di Billman stesso.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Nome (Obbligatorio) Nome Email (Obbligatorio) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. Hidden Consenso Privacy (Obbligatorio) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Email Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato. Δ

Ronaldo Pizzoferrato, Mi Perro copertina

Il libro Mi perro

Il secondo volume è Mi perro di Ronald Pizzoferrato. È dedicato a un argomento assai particolare: il rapporto tra i carcerati e i cani che sono stati loro affidati. Sono immagini di uomini e animali, ambientati all’interno di luoghi assai pericolosi, le carceri dell’America Latina, in cui il clima è pesante da sostenere. Pizzoferrato racconta il rapporto tra i cani, cuccioli, adulti, di razza e meticci e i detenuti. Un rapporto di cura, d’amore, d’affetto che diviene in alcuni casi ragione di vita. L’amore nei confronti di un animale dà talvolta senso all’esistenza: parola di chi scrive.

Come sopravvive l’anima in queste condizioni? E soprattutto riesce a sopravvivere? Parliamo di anima in senso laico ovviamente. Nelle carceri venezuelane è permesso ai detenuti prendersi cura di un cane. Siamo di fronte a persone che vivono una vita difficile, durissima per le quali il cane, con tutto il suo bisogno di affetto, diviene ragione di vita.

Il volume volutamente semplice, in realtà assai curato nei minimi dettagli, dalla carta alla copertina, è una sorta di grande quaderno, un album di storie private. In fondo al volume è la riproduzione di una serie di schede sui singoli animali, che riescono a dare un senso alla vita dei loro amici umani.

Angela Madesani



Andreas Billman – Dead Cow Rising/Vaca Muerta Asciende

Artphilein, 2023

pag. 112, €43,95

ISBN 9791280830234

https://artphilein.org/



Ronald Pizzoferrato – Mi perro

Artphilein, 2023

pag. 184, €43,95

ISBN 9791280830180

https://artphilein.org