7 nuovi libri nel segno della cultura

1. ANNIE-PAULE QUINSAC – DIVISIONISMO ITALIANO 1880-1920

Ha un’origine “antica” questo monumentale lavoro di ricerca firmato da Annie-Paule Quinsac. Un primo, importante nucleo risale al 1968, quando l’autrice presentò la propria tesi di dottorato alla Sorbona di Parigi. La dissertazione prendeva in esame il periodo 1880-1895 e venne pubblicata nel 1972 da Klincksieck, storica casa editrice fondata nel 1842 che – in quegli anni come tuttora – non ha mai cessato di esplorare con coraggio il campo della teoria e della storia dell’arte. (Un solo esempio: il libro più importante e meno studiato di Jean-François Lyotard, Discours, figure, è uscito per i tipi di Klincksieck.)

A distanza di cinquant’anni, il libro non soltanto viene tradotto, ma diventa di fatto un altro prodotto editoriale: l’arco temporale si estende fino al 1920, l’apparato iconografico si moltiplica, i volumi diventano due e in diversi passaggi si torna alla forma che lo scritto aveva nel 1968. E naturalmente in mezzo secolo è l’oggetto di studio stesso a variare: “Il corpus dei singoli artisti si è ampliato grazie al rinvenimento di dipinti e dati forniti da archivi finalmente catalogati, le schermaglie ideologiche hanno trovato pace, sono nate nuove tecnologie, si è tentato un inizio di diffusione all’estero“, scrive l’autrice.

Ancora più rilevante è l’aggiunta di Carlo Fornara fra i pittori presi in esame più approfonditamente, che si va a sommare all’ottetto originario composto da Vittore Grubicy de Dragon, Gaetano Previati, Angelo Morbelli, Giovanni Segantini, Emilio Longoni, Attilio Pusterla, Plinio Nomellini e ovviamente Giuseppe Pellizza da Volpedo.

Tutt’altro che marginale è l’importanza che i volumi riservano all’apparato iconografico. “L’importanza da me dedicata alle tavole e illustrazioni in genere nel libro odierno deriva innanzitutto dalla difficoltà di accesso alle opere divisioniste, tuttora al novanta per centro di proprietà privata“, sottolinea Quinsac. L’importanza di questa pubblicazione è dunque evidente, poiché difficilmente una tale campagna fotografica sarà ripetibile a breve e de facto questo cofanetto diventerà la pietra angolare di eventuali successivi studi.

Ultima chicca, fra apparati redatti con un rigore raramente riscontrato, è una sezione bibliografica in chiusura del primo tomo: si intitola Oltre la percezione: lo sguardo degli scienziati e dei tecnici sulla pittura divisionista e si concentra su quelle pubblicazioni per l’appunto tecnico-scientifiche che troppo spesso vivono una vita separata dalle riflessioni più squisitamente storico-critiche.

Annie-Paule Quinsac – Divisionismo italiano 1880-1920. Sguardi e prospettive

La Compagnia della Stampa, Roccafranca (BS) 2021

2 voll., pagg. 320+320, € 150

ISBN 9788884868688

https://www.lacompagniamassetti.it/