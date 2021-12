Il mondo dell’editoria si misura continuamente con nuove sfide correlate a un mondo in rapido cambiamento. Anche il campo del digitale, nel quale Artribune naviga dal 2011, si trova di fronte a nuove frontiere che potrebbero cambiare nei prossimi anni le abitudini quotidiane di lettori e utenti, trasformando la lettura in ascolto attivo. Per questo ogni giorno scegliamo soluzioni che fidelizzino e amplino il pubblico. Da qui nasce la collaborazione con Deepen, una piattaforma di audio-giornalismo che offre la possibilità di ascoltare articoli letti da speaker professionisti, accuratamente selezionati e proposti in modo personalizzato grazie ad un algoritmo di machine learning.

I PODCAST DI ARTRIBUNE SU DEEPEN

Dopo le tante serie podcast che offrono interviste e approfondimenti pensati per Artribune – come Monologhi al Telefono e Contemporaneamente – ora anche gli articoli che ogni giorno trovate sul nostro sito potranno essere ascoltati oltre che letti. Attraverso i nuovi audio-articoli sarà possibile rendere fruibili i contenuti in momenti della giornata in cui la lettura non è agevole, ad esempio mentre si è impegnati alla guida o in altre attività di tutti i giorni. Di seguito gli articoli già disponibili in formato audio su Artribune. Come individuarli sul sito? Semplice: gli articoli ascoltabili hanno un player subito sotto la prima immagine, da lì è possibile far partire la riproduzione e scegliere anche la velocità.

Chi era Luigi Ghirri? Il racconto delle figlie Ilaria e Adele

La vita fantasma. De Chirico e le sue città paralizzate

Vivian Maier e l’arte di sparire tra la folla. Storia di un’icona per caso

Le biblioteche sono il futuro dell’imprenditoria?

La carica dei non assessori alla cultura

La storia del film Koyaanisqatsi

Storia delle sneaker. Da utensile a status symbol