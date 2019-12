2. I COLORI DI KIRCHNER ALLA NEUE GALERIE

Ultimi giorni anche per la mostra dedicata a Ernst Ludwig Kirchner alla Neue Galerie, una retrospettiva che mette ordine nella vasta produzione dell’artista tedesco, dal 1907 al ‘37. Utilizzando i luoghi in cui visse l’artista come filo conduttore, la mostra raccoglie circa 300 tra dipinti, disegni e stampe, più una scultura in legno, che pongono in evidenza come il suo lavoro si sia trasformato in relazione all’ambiente circostante, agli eventi storici e alle evoluzioni della società del tempo. Le opere esposte sono organizzate in cinque sezioni, una per ognuno dei luoghi che ospitarono l’artista (Dresda, Berlino e Davos), più una dedicata agli anni della guerra e un’altra in cui sono raccolte le stampe. Il focus principale è sull’innovativo uso del colore, di cui Kirchner si serve in modi differenti a seconda dei soggetti prescelti ma anche dei diversi media con cui si cimenta nel corso della sua carriera. Da vedere per apprezzare fino in fondo il lavoro di un caposaldo del secolo scorso.

New York // fino al 13 gennaio 2020

Ernst Ludwig Kirchner

NEUE GALERIE

1048 Fifth Avenue

https://www.neuegalerie.org/