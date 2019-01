Si preannuncia una stagione di fervente vivacità per il museo bergamasco, che anche nell’anno nuovo rivolge la sua attenzione ai giovani artisti e alle ultime tendenze del panorama contemporaneo. È stata presentata questa mattina la programmazione di GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, che ospita fino al 24 febbraio una tripletta di solo show. Ospiti, Oscar Giaconia, Jacopo Miliani e Driant Zeneli, tre artisti giovani ma già con un ottimo cv alle spalle, che parlano un linguaggio internazionale. “Un’ulteriore conferma dell’attenzione che la GAMeC riserva da sempre ad artisti e curatori delle nuove generazioni” sottolinea Lorenzo Giusti, direttore dell’istituzione dal 2017, “creando opportunità espositive e occasioni di approfondimento del loro lavoro, confermando e rinvigorendo la vocazione ad individuare, esporre e decifrare i linguaggi più innovativi della scena artistica locale e internazionale”. Lungo il corso dell’anno invece, la GAMeC ospiterà anche mostre di artisti più affermati come Francesco Gennari, o storicizzati come Birgit Jürgenssen e Jenny Holzer. Prevista per il periodo estivo invece, la personale di Luke Willis Thompson a cura di Edoardo Bonaspetti, il primo di una serie di Guest Curator che verranno ospitati annualmente dall’istituzione bergamasca.

OSCAR GIACONIA

I tre progetti saranno visitabili fino al 24 febbraio, disposti sui diversi piani della GAMeC: curati da Sara Fumagalli e Valentina Gervasoni, costituiscono ambienti differenti tra loro, all’interno del quale sono rappresentati gli ultimi approdi dell’indagine di ogni artista. Emblematico, è il caso di Oscar Giaconia (Milano, 1978), che con Hoysteria, la prima personale dell’artista in un’istituzione italiana, proietta lo spettatore all’interno di un viaggio grottesco in cui si avvicendano locandieri, falsari, vecchi nostromi, sentinelle, spettri e mostri che l’artista rappresenta sotto forme di sculture e dipinti -questi ultimi, di un’impressionante iperrealismo-. Sexual Clumsiness invece, è l’ipnotico video che mostra, quasi al microscopio, i materiali sintetici utilizzati nel trucco prostetico, tra gli elementi ricorrenti della sua produzione: “Quest’opera rappresenta il desiderio immanentistico di pensare al materiale come nient’altro che materiale, allo stesso modo in cui il tappezziere analizza il suo catalogo di stoffe”, spiega l’artista stesso durante la conferenza. La sua pratica è volutamente maniacale, il suo mondo è frammentario, schizofrenico come il suo giocare con le parole (“lo stesso titolo, Hoysteria, sta in bilico tra i termini osteria, isteria, ostrica ma anche ostetrica”, spiega ancora Giaconia).

JACOPO MILIANI

Doppio traguardo invece per Jacopo Miliani (Firenze, 1979) il cui lavoro, da oggi visibile al primo piano della GAMeC, è stato selezionato all’interno della rassegna Artists’ Film International, che in occasione della sua undicesima edizione propone il tema del gender. Il protagonista dei suoi video, Deserto e TEOREMA TEOREMA TEOREMA (quest’ultimo ispirato a Teorema, il film di Pier Paolo Pasolini), è il performer parigino Matyouz, che si esibisce in rime freestyle e gestualità Vogue Style. “Prendo a metafora il deserto come luogo dove tutto è mutevole, così come l’identità di genere, impostaci dalla società ma che può poi diventare fluida”, dichiara lo stesso Miliani.

DRIANT ZENELI

Creare una nuvola, toccare la luna e attraversare il sole, sono infine il raggiungimento dei tenaci tentativi di Driant Zeneli (Shkoder, Albania, 1983), presto protagonista del Padiglione Albanese alla Biennale di Venezia: nella trilogia video When Dreams Become Necessity, segnata da un’intensa utopia poetica. L’artista pratica così bungee jumping, viaggia su una teleferica e vola in parapendio, per scoprire infine che il fallimento di un obiettivo non è che la porta di accesso per infinite alternative.

-Giulia Ronchi

