Della precedente destinazione d’uso, l’ex biciclettaio di via San Vitale 2b, nel centro di Verona, ha conservato ganci, neon industriali, tracce d’arredo valorizzate dal restauro del locale, pronto a trasformarsi in centro dedicato alla fotografia contemporanea, spazio espositivo ma anche laboratorio interdisciplinare, sotto la supervisione di Grenze – Arsenali Fotografici, per la curatela di Simone Azzoni, docente di Storia dell’arte contemporanea IUSVE e critico d’arte, che di Grenze, insieme a Francesca Marra, è direttore artistico.

IL MECCANICO A VERONA

E si chiamerà, non a caso, Il Meccanico, questa nuova vetrina veronese aperta alla sperimentazione e al confronto sull’idea di contemporaneità letta attraverso il mezzo fotografico, capace di dialogare con linguaggi e discipline dell’ibrido e della contaminazione. Genesi e obiettivi condivisi con il più longevo festival organizzato da Grenze (la sesta edizione andrà in scena dal 7 al 30 settembre 2023. Tema sarà Staunen, la meraviglia), kermesse dal forte piglio sperimentale, nata con l’intenzione di riportare a Verona un’occasione pubblica di confronto, studio e analisi sui modi in cui la fotografia declina la distanza tra vedere, guardare, osservare e meravigliarsi. Per generare “una comunità permanente e riconoscibile”, sottolinea il Manifesto dell’iniziativa. Si inaugura il 12 maggio, con il progetto Herbarium. I fiori sono rimasti rosa, primo episodio di un’esperienza che vuole definire le sue linee programmatiche sin dall’esordio. Il lavoro di Alessandra Calò (Taranto, 1977), tra i vincitori della IV edizione del Premio New Post Photography di MIA Photo Fair, è infatti una riflessione sul tema della fragilità, interpretata però come risorsa per la creatività e per la creazione di bellezza.

HERBARIUM. LA MOSTRA DI ALESSANDRA CALÒ

Il progetto nasce da una collaborazione dell’artista emiliana con Reggio Emilia Città Senza Barriere e Musei Civici di Reggio Emilia, e con ArtVerona arriva nel capoluogo veneto: “Sono stata coinvolta nel progetto che pone l’attenzione sul tema dell’incontro tra fragilità e creatività, promosso da Reggio Emilia Città senza Barriere e denominato Incontri! Arte e persone” spiega Calò “Ad accompagnarmi nella realizzazione dell’opera, sei ragazzi con differenti disabilità, Paolo, Valentina, Flavia, Cinzia, Caterina e Valentina, incuriositi dalla ricca collezione custodita ed esposta a Palazzo dei Musei: il focus è caduto sugli erbari con una riflessione sul loro significato. Ci siamo soffermati sullo “sguardo romantico” scoperto nel quaderno-erbario (datato 1883) del quattordicenne Antonio Casoli Cremona, seguendo un percorso emozionale, ci siamo cimentati nell’osservazione della natura, nell’approccio al “gesto di cura” e successivamente alla realizzazione di un erbario rayografico”. Il risultato è un lavoro sul concetto di cura e diritto alla bellezza, attraverso l’osservazione di tutto ciò che nasce in maniera spontanea, selvatica e non programmata, che – contrariamente a quanto si pensi – può risultare risorsa e punto di partenza per divenire opera d’arte. Un’indagine che conferma la ricerca già avviata in passato da Alessandra Calò, artista che utilizza differenti mezzi per approfondire temi legati all’identità e alla memoria, soprattutto attraverso il recupero e la reinterpretazione di materiali d’archivio, mediante i quali non intende attuare una rievocazione nostalgica del passato, ma proporre una nuova visione della realtà.

Dopo il vernissage (ore 18.30 di venerdì 12 maggio), la mostra sarà visitabile fino al 4 giugno, sempre nel fine settimana, su prenotazione dal lunedì al venerdì (16-19).

Livia Montagnoli

https://www.grenzearsenalifotografici.com/