2. IL SITO ARCHEOLOGICO DI HERDONIA IN PUGLIA

L’antica città romana di Herdonia, scoperta non lontano dall’attuale Ordona nel 1962 dall’archeologo Joseph Mertens, è nota come “la Pompei della Puglia”. Teatro di battaglie durante la seconda guerra punica, raggiunse l’apice del suo sviluppo in età imperiale, ospitò uno dei castelli di Federico di Svevia nel Duecento. Abbandonata attorno al XIV-XV secolo, fu ripopolata tra il XVII e XVIII secolo, e qui fu stabilito uno dei cinque siti voluti da Ferdinando IV di Borbone per riqualificare il tavoliere meridionale. Oggi sono visibili in tutta l’area le mura perimetrali dell’antico insediamento, i resti della porta principale, un complesso di costruzioni in laterizio e reticolato, i resti di due templi, di una basilica, del foro, di un mercato circolare, delle terme e di un piccolo anfiteatro, mentre all’esterno delle mura si estende una vasta necropoli (i manufatti di ceramica dauna qui ritrovati sono conservati nei musei di Foggia, Bari e Taranto). Dopo una prima interruzione degli scavi nel 2000 per via di un contenzioso tra il Ministero della Cultura e i proprietari dei terreni, questi sono ricominciati nel 2014 quando il Ministero è riuscito ad acquisire parte della proprietà. Ad oggi lo Stato sta cercando di acquisire il resto del terreno per continuare gli scavi. Nel sito sono organizzate rievocazioni in costume ed eventi teatrali, ma l’abbandono prolungato sta rendendo necessari nuovi interventi, voluti in particolare dalla cittadinanza che spera nell’istituzione di un apposito Parco Archeologico.