16. LA VENDEMMIA D’ARTISTA DI ORNELLAIA

Siamo ormai a 12 edizioni per Ornellaia Vendemmia d’Artista, la cantina “seminascosta ai piedi delle colline nei pressi di Bolgheri” si sviluppa a pochi chilometri dalla costa mediterranea. Tomás Saraceno, nato in Argentina nel 1973, è stato chiamato ad interpretare il carattere “Solare” di Ornellaia 2017 “esortandoci a riflettere sull’impatto che le nostre azioni hanno sul pianeta”. Il coinvolgimento dell’artista è stato su più fronti: ha creato un’opera d’arte per la tenuta, le etichette per una serie limitata di bottiglie in grande formato e un’etichetta che esprime il carattere dell’annata in ogni cassa di Ornellaia. Prima di Saraceno è stata la volta di Shirin Neshat (Qazvin, 1957), attivista e femminista iraniana, alla quale è stato chiesto di interpretare il carattere “La Tensione” dell’annata 2016 di Ornellaia. La selezione degli artisti è stata fatta in maniera oculata tra le eccellenze dell’attualità: William Kentridge, Ernesto Neto, Yutaka Sone, John Armleder, Rodney Graham, Michelangelo Pistoletto, l’artista cinese Zhang Huan che si è ispirato a Confucio, la sublime Rebecca Horn, Ghada Amer & Reza Farkhondeh, infine Luigi Ontani, scelto per interpretare “L’Esuberanza” di Ornellaia 2006, la prima edizione del progetto partito a maggio 2009. Da allora, ogni anno, un artista contemporaneo firma un’opera d’arte e una serie di etichette in edizione limitata, traendo ispirazione da una parola scelta dall’enologo che descrive il carattere della nuova annata.