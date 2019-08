Vendemmia d’Artista è il progetto annuale della tenuta toscana Ornellaia in cui un artista internazionale viene chiamato a firmare un’edizione speciale di vini. L’obiettivo è aprire nuovi mondi – sensoriali e intellettuali – ai propri utenti, e allo stesso tempo supportare un progetto artistico devolvendo in beneficenza il ricavato. Una sinergia tra vino e arte sempre più stretta come dimostrano cantine come Ruinart, Antinori e molte altre italiane.

VENDEMMIA D’ARTISTA: L’EDIZIONE SPECIALE FIRMATA DA SHIRIN NESHAT

Quest’anno, a partecipare alla Vendemmia d’Artista di Ornellaia, è l’artista Shirin Neshat (Qazvin, 1957), attivista e femminista iraniana. Per il progetto, Neshat ha assunto come concetto focale il tema del vino come un momento di condivisione sociale, ispirandosi anche al poeta persiano Omar Khayyām, il quale sostiene che il vino dovrebbe essere “goduto durante il nostro breve periodo sulla terra”. Il tema del convivio è declinato attraverso elementi della cultura mediorientale: volti femminili, mani e corpi vengono decorati con la calligrafia persiana e le decorazioni henné (queste ultime dipinte direttamente sulle etichette delle bottiglie), in continuità con la poetica dell’artista.

VENDEMMIA D’ARTISTA PER IL GUGGENHEIM DI NEW YORK

Gli introiti di Vendemmia d’Artista verranno, come di consueto, destinati a un’iniziativa benefica. Quest’anno Ornellaia ha scelto una partnership con la Guggenheim Foundation, sostenendo in particolare il programma Mind’s Eye, nato nel 2008 con l’obiettivo di aiutare persone con disabilità visive ad approcciarsi all’arte tramite l’uso di tutti i sensi. “Quando tutti i sensi vengono invocati, le possibilità si espandono per creare impressioni, connessioni emotive e ricordi duraturi“, ha osservato l’enologo Hoby Wedler. “Lavorando insieme, abbiamo cercato di trovare nuovi percorsi per gli amanti del buon vino per connettersi ad un livello più profondo con esso e, si spera, dare alle persone una migliore comprensione dell’esplorazione sensoriale. Sono orgoglioso di contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica su ciò che Ornellaia e il Museo Guggenheim stanno facendo con l’accesso universale per l’arte ai non vedenti tramite questa collaborazione”.

VENDEMMIA D’ARTISTA: L’ASTA ONLINE DI SOTHEBY’S

L’artista, oltre ad aver creato un’installazione site specific all’interno della tenuta, ha personalizzato 111 bottiglie che saranno vendute in confezioni da 6 bottiglie dotate di apposita etichetta. Un lotto ancora più pregiato – con formati Magnum – sarà invece venduto da Sotheby’s Wine, partner di lunga data del progetto Ornellaia Vendemmia d’Artista, tramite un’asta online che si svolgerà dal 29 agosto al 13 settembre 2019. All’incanto ci saranno bottiglie da tre, sei e nove litri. La somma finale raccolta con la vendita sarà annunciata in occasione di un evento di Ornellaia che si terrà alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia il prossimo 13 settembre.

-Giulia Ronchi

www.ornellaia.com