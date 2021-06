By

In questo itinerario andiamo alla scoperta dei luoghi del contemporaneo a Livorno e dintorni.

Sette racconti audio, associati ad altrettanti contenuti tematici sul sito artribune.com; 140 minuti di narrazione, arricchiti dai contributi di oltre venti ospiti, fra curatori, storici dell’arte, imprenditori, professionisti della comunicazione, direttori di musei e festival che, in prima persona, raccontano le tante declinazioni del contemporaneo in Toscana. Artribune presenta la serie podcast Tuscany Today – Itinerari e percorsi nella Toscana contemporanea, uno strumento agile, gratuito, adatto a un pubblico ampio, che fornisce suggerimenti e idee per tanti possibili viaggi attraverso la regione.

Ascolta “6 Livorno e arcipelago – Tuscany Today. Itinerari e percorsi nella Toscana contemporanea” su Spreaker.

In questo podcast andiamo a caccia del contemporaneo nel territorio di Livorno e nella sua provincia. Salperemo alla volta delle isole toscane, visiteremo il parco archeo minerario di San Silvestro e berremo un ottimo vino in una cantina d’autore. E poi molto, molto di più.

