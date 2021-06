By

In questo itinerario, arte contemporanea e tradizione si fondono in un viaggio tra Firenze e Arezzo, terra di design, buon vivere e impresa

Sette racconti audio, associati ad altrettanti contenuti tematici sul sito artribune.com; 140 minuti di narrazione, arricchiti dai contributi di oltre venti ospiti, fra curatori, storici dell’arte, imprenditori, professionisti della comunicazione, direttori di musei e festival che, in prima persona, raccontano le tante declinazioni del contemporaneo in Toscana. Artribune presenta la serie podcast Tuscany Today – Itinerari e percorsi nella Toscana contemporanea, uno strumento agile, gratuito, adatto a un pubblico ampio, che fornisce suggerimenti e idee per tanti possibili viaggi attraverso la regione.

In questo terzo podcast viaggiamo da Firenze ad Arezzo, svelando l’intreccio tra epoche e stili che si rinnova ogni giorno in questi luoghi, nella terra di Piero della Francesca, Michelangelo Buonarroti e Masaccio, amata dagli Etruschi. Oggi mecca per gli amanti del design, artisti contemporanei, enogastronomia, storie di impresa. Molto di più nel podacast.

