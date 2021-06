By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

In questo podcast, dopo aver viaggiato nella Firenze sconosciuta, tra Firenze ed Arezzo e nella bellissima Siena, andiamo a Pisa, Prato e Pistoia.

Sette racconti audio, associati ad altrettanti contenuti tematici sul sito artribune.com; 140 minuti di narrazione, arricchiti dai contributi di oltre venti ospiti, fra curatori, storici dell’arte, imprenditori, professionisti della comunicazione, direttori di musei e festival che, in prima persona, raccontano le tante declinazioni del contemporaneo in Toscana. Artribune presenta la serie podcast Tuscany Today – Itinerari e percorsi nella Toscana contemporanea, uno strumento agile, gratuito, adatto a un pubblico ampio, che fornisce suggerimenti e idee per tanti possibili viaggi attraverso la regione.

Ascolta “4 Prato e Pistoia – Tuscany Today. Itinerari e percorsi nella Toscana contemporanea” su Spreaker.

In questo podcast, dopo aver viaggiato nella Firenze sconosciuta, tra Firenze ed Arezzo e nella bellissima Siena, andiamo a Pisa, Prato e Pistoia. Andremo al Parco di Villa Celle a quello di Villa La Magia, fino all’incredibile Parco di Pinocchio. E poi non può mancare il murale di Keith Haring a Pisa e il Centro Luigi Pecci a Prato. E molto, molto di più nel podcast.

Attività finanziata con il FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2021

L’episodio numero 1

L’episodio numero 2

L’episodio numero 3