2. MUSEO DEL NOVECENTO

Un inizio tutto al femminile per il Museo del Novecento, che dal 22 marzo inaugurerà la personale Marinella Pirelli. Cinema Sperimentale, in cui verrà analizzato l’operato dell’artista tra il secondo dopoguerra fino agli anni Settanta, mentre dal 2 aprile sarà la volta di Renata Boero. Kromo-Kronos, in cui verranno esposte le principali opere dell’artista genovese attiva nella scena degli anni Sessanta. Si aprirà il 14 giugno Lucio Fontana. Omaggio a Leonardo, mostra che metterà in relazione una parte dell’opera di Lucio Fontana, in particolar modo quella relativa agli anni Trenta, con quella di Leonardo da Vinci, attraverso un dialogo basato sull’importanza della figura del cavallo, dei cavalieri e delle battaglie.