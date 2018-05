2. IL WALL PAINTING CARIOCA A CURA DEL DIPARTIMENTO EDUCAZIONE CASTELLO DI RIVOLI

In occasione della 31esima edizione del Salone del Libro di Torino, Carioca attiva una collaborazione speciale con il Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli per la realizzazione di un’azione di pittura collettiva all’interno del Bookstock Village. Bambini, ragazzi, insegnanti e genitori sono, così, chiamati ed esprimere la propria creatività in un laboratorio di pittura collettiva per la realizzazione del Creative Wall Painting Carioca, un caleidoscopio in 2D realizzato su una parete di 6 metri di lunghezza per 2,5 metri di altezza, grazie al supporto delle Artenaut e del Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli e all’utilizzo di Temperello, la tempera solida da usare senza né acqua né pennello, in un crescendo di colori e forme. E per l’edizione 2018, lo storico marchio di penarelli rafforza il suo legame col Salone del Libro presentando in anteprima la special edition del pennarello Bi-Color Salone del Libro by Carioca con i colori della manifestazione. Infine, lunedì 14 maggio verranno annunciate le 10 scuole vincitrici del laboratorio Creando si impara lanciato da Carioca nel mese di febbraio 2018 e che ha visto coinvolte 1.000 scuole del territorio nazionale nella realizzazione di originali elaborati per inventare la propria casa ideale o il proprio marchio, favorendo l’apprendimento attraverso la creatività applicata.

Creative Wall Painting Carioca

Bookstock Village, Lingotto Fiere