1. BEIRUT A PALERMO

Inaugurerà il 14 giugno Beirut, personale dell’artista turca Hale Tenger che, a eccezione della sua partecipazione alla Biennale di Venezia dello scorso anno, ha scelto la RizzutoGallery di Palermo per mostrare per la prima volta il suo lavoro in Italia. Le opere di Tenger, artista conosciuta per le sue installazioni in grande scala basate su una elaborata combinazione di usi non convenzionali di materiali, audio e video, mettono in scena i rapporti di potere e affrontano temi legati all’attività del governo nella società, alla soppressione politica, all’immigrazione, alla femminilità, all’identità culturale, analizzando le dinamiche del potere e le tensioni esistenti tra Stato e individuo. Per la mostra alla RizzutoGallery – oltre a fotografie e sculture in edizioni rarissime – presenterà Beirut (2005-2007), videoinstallazione in cui viene inquadrata la facciata dell’Hotel St. George di Beirut in prossimità del quale, il 14 febbraio 2005, avvenne l’attentato che coinvolse il convoglio dell’ex primo ministro libanese Rafiq al-Hariri, uccidendo 22 persone.

dal 14 giugno all’1 settembre 2018

Hale Tenger // Beirut

RizzutoGallery

www.rizzutogallery.com