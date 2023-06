1. L’ITINERARIO NEL CENTRO DI BENEVENTO

Città romana – ma di origine sannita, espugnata solo a seguito dalla famosa battaglia delle Forche Caudine – poi longobarda e pontificia, Benevento ha conservato diverse tracce del suo passato. L’Arco trionfale che è diventato simbolo della città, dedicato all’imperatore Traiano, fu realizzato in occasione dell’apertura della Via Traiana, pensata all’epoca come variante della Regina Viarum (la Via Appia), per abbreviare il tragitto tra Roma e Brindisi. Costruito in blocchi di pietra calcarea e riccamente istoriato, data al periodo tra il 114 e il 117 d.C., ma più tardi fu inglobato dai Longobardi nella nuova cinta muraria, prendendo il nome di Porta Aurea. All’impero di Adriano si deve il teatro romano eretto nella parte sud della città, nella zona poi occupata dal brulicare del medievale Rione Triggio. Mentre fu Domiziano, nell’88 d.C., a “importare” i due obelischi egizi in granito rosso all’epoca posizionati ai lati del Tempio di Iside (il culto delle divinità egizia fu molto radicato nel Sannio, dove nei secoli a seguire avrebbero avuto spazio anche altre “deviazioni” dalla spiritualità cristiana, dai riti longobardi intorno al noce ai Sabba delle streghe). Oggi uno dei due si ammira in Piazza Papignano (l’altro, tagliato, è esposto al Museo Arcos).

La Cattedrale intitolata a Santa Maria de Episcopio è invece una ricostruzione novecentesca, realizzata negli Anni Sessanta, dell’edificio romanico distrutto dai bombardamenti anglo-americani del 1943 (ma sopravvivono la facciata in marmo e il campanile in pietra bianca del XII secolo). A partire dal 2005, un’ambiziosa campagna di scavo ha permesso di scoprire la storia del complesso, con il rinvenimento di successi interventi costruttivi, a partire da una prima basilica paleocristiana dedicata alla Dea Genitrix: il percorso ipogeo del Museo Diocesano permette oggi di ripercorrerne le vicende. Piazza di Santa Sofia, nonostante i ripetuti rimaneggiamenti, è un fulcro importante della storia cittadina: qui Arechi II, che nel 758 divenne Duca di Benevento, fondò la chiesa di Santa Sofia nell’VIII secolo, destinata a diventare edificio sacro di riferimento per la spiritualità del popolo longobardo. Restano solo frammenti della ricca decorazione ad affresco, mentre si preserva il ricco apparato decorativo scultoreo; fu il devastante terremoto del 1688 a indurre una ricostruzione in forme barocche a opera di Carlo Buratti. Tra le chiese da visitare in città, quella dell’Annunziata, di fondazione longobarda e ricostruita dopo il sisma seicentesco, con la cappella di San Gennaro opera di Filippo Raguzzini. Mentre è frutto di un intervento di arte pubblica contemporanea l’Hortus Conclusus, museo all’aperto che ha preso forma all’interno dell’antico orto del monastero dei Domenicani. L’installazione artistica, inaugurata nel 1992, è opera di Mimmo Paladino (Paduli, 1948), che nello spazio, tra frammenti di capitelli e murature antiche, ha riunito alcune delle sue sculture in bronzo: un cavallo, con maschera aurea sul volto; un enorme disco, posto al centro dello spazio; una figura con braccia lunghissime, che funge da fontana; una conchiglia, una campana, una testa di cavallo, e un teschio con lunghe corna adagiato sulla pietra lavica.