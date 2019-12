2. L’ARTISTA

Nero Alessandro Neretti, Series one bicycle wheel. We go for disaster, 2017. Courtesy l’artista. Photo Andrea Piffari. Da “Life is a burning tire”, Museum Beelden aan Zee, L’Aia

Faentino di nascita, oggi veneto d’adozione (ha trasferito lo studio-archivio a Schio), ha speso 38 anni della sua vita nella cittadina emiliano romagnola e da essa ha tratto molto. Anche per ciò che concerne la sua arte. “Nato a Faenza nel 1980, ho visto cocci decorati ovunque, in ogni luogo, a ogni ora del giorno e della notte… Dopo tredici anni mi sono iscritto allo storico Istituto d’Arte G. Ballardini e lì ho compreso che la tradizione non mi sarebbe mai interessata se non per trasformarla in qualcosa di contemporaneo”, spiega Nero/Alessandro Neretti. “Non ho però rinnovato la tecnica perché lavorando, esclusivamente, a progetti site specific, non ho mai avvertito la necessità di farlo. Ho, piuttosto, adattato la tecnica alle mie visioni, decostruendo e ricostruendo volta per volta dialoghi condivisi con e tra l’architettura, la storia, la committenza, la città…”. Tra gli ultimi progetti realizzati, la mostra Cave Canem alla Galleria Boccanera di Trento e il manifesto per Opera Viva Barriera di Milano, promosso dalla fiera Flashback. Nel 2013 ha vinto la sezione under 40 del Premio Faenza, promosso dal MIC.

ovveronero.net