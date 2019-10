Due nuove mostre hanno da poco inaugurato al MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna. La prima, curata da Daniele Torcellini, è dedicata a Chuck Close (1940), artista americano noto in tutto il mondo, con una recentissima serie di opere in mosaico e ceramica; mentre la seconda è un progetto molto particolare che comprende le sculture in Lego di Riccardo Zangelmi (1981).

I lavori di Close, che ha esplorato negli anni un’ampia gamma di tecniche, processi e materiali, nascono in occasione del suo coinvolgimento in un progetto di arte pubblica per la Metropolitana di New York. La serie Subway Portraits è costituita da dodici opere, in mosaico e in ceramica, ed è stata commissionata dal programma Arts & Design dell’Autorità di Trasporto Metropolitano nel 2017.

La mostra Forever young, invece, curata da Davide Caroli, è un’occasione per ritornare a guardare il mondo con gli occhi di un bambino grazie alle sculture in mattoncini colorati di Zangelmi, unico artista italiano certificato LEGO® Certified Professionals.

In contemporanea, si possono visitare nel museo anche altre esposizioni, che fanno tutte parte della sesta edizione di Ravenna Mosaico – Biennale di mosaico contemporaneo (fino al 24 novembre), tra cui un’affascinante installazione dell’artista francese Niki De Saint Phalle.