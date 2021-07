Dario Rinaldi, agronomo e gin lover, profondo conoscitore di botaniche e del territorio, nel 2018 ha creato Nysura Distillery, una microdistilleria indipendente nel cuore della Sicilia. Dal nome all’etichetta, dalla comunicazione, ai gadget: in questa impresa tutto è curato da un’artista invece che da esperti di comunicazione e grafica. Rinaldi ha infatti chiesto a Mariagrazia Pontorno di costruire e seguire l’immagine dell’azienda, coinvolgendo consapevolmente un’autrice il cui immaginario attinge al paesaggio, alla botanica, alle radici, in grado di innestare la propria poetica in un prodotto così particolare.

Nysura Distillery nel dicembre 2020 ha lanciato il suo primo Gin, Ginacria, un omaggio alla Sicilia, che pochi mesi dopo è stato nominato Best Contemporary Gin e Best Italian Gin ai Gin Guide Awards 2021.

GINACRIA. IL VIDEO DI MARIAGRAZIA PONTORNO

Il video che accompagna il lancio di Ginacria, girato presso il Grand Hotel Palatino di Roma, è stato ideato e co-diretto (per la parte di animazione) da Mariagrazia Pontorno. Con lei, per la parte cinema, c’è Marisa Vallone, promessa della regia italiana. La direzione della fotografia è di Francesco Argenziano, mentre le musiche sono di Felipe Ayres, musicista brasiliano noto autore di musiche per serie e cinema, gli effetti speciali sono di Giacomo Gemmiti. Tra gli attori coinvolti nel video troviamo anche volti familiari del mondo dell’arte come le curatrici Sara Alberani ed Elena Giulia Abbiatici.