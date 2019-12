Quando si pensa alla cultura hippy degli Anni Sessanta e Settanta, uno stile grafico specifico viene subito in mente: un universo visivo fatta di linee curve, colori accesi, lettering distorto e intricati motivi naturalistici. Uno stile, questo, nato a San Francisco dal lavoro di un gruppo di designer che si occupava di realizzare locandine di concerti e copertine di dischi per artisti come i Grateful Dead, Janis Joplin e Jimi Hendrix, e poi infiltratosi in tutto il mondo, andando a caratterizzare esteticamente un intero movimento culturale.

In questo video, pubblicato dal magazine americano Vox, si mette a fuoco un particolare spesso trascurato di questa storia, ossia come lo stile grafico hippy sia fortemente debitore dalle immagini tipiche di un’altra corrente artistica, apparsa almeno un secolo prima: l’Art Nouveau, nata in Europa alla fine dell’Ottocento.