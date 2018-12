Gli spot natalizi rappresentano ormai una tradizione irrinunciabile per le aziende di tutto il mondo. Non esiste Natale che si rispetti senza messaggi pubblicitari a tema. Ma quali sono i segreti per realizzarne uno efficace ma allo stesso tempo anche originale e in grado di distinguersi? Sulla base di queste riflessioni, e con il desiderio di intraprendere una nuova collaborazione, il web magazine It’s Nice That e il servizio di distribuzione di immagini Adobe Stock hanno deciso di commissionare lo spot natalizio definitivo. Una responsabilità simile è ricaduta su Duncan Cowles (1990), giovane e pluripremiato videomaker scozzese al quale è stata concessa la possibilità non solo di accedere a tutto l’archivio di Adobe Stock (che tra immagini fotografiche, illustrazioni vettoriali, animazioni 3D e video in alta definizione conta più di 90 milioni di contenuti), ma anche di ricevere la consulenza di pubblicitari e professionisti esperti nel settore.

Il risultato finale è sicuramente spiazzante: l’intero annuncio pubblicitario si regge essenzialmente su due elementi: un sapiente uso del montaggio e uno storytelling ben studiato, capace di combinare armonicamente insieme stock e found footage.

Utilizzando infatti una voce fuori campo associata a della musica suggestiva che tocca le corde giuste e alternando materiale privato (come gli spezzoni di pellicole 8mm prelevati dall’archivio di famiglia dello stesso Cowles) con quello messo a disposizione da Adobe, viene creata una narrazione che, per quanto malinconica e distopica possa apparire, in realtà nasconde un messaggio positivo. Nonostante nello spot si arrivi a parlare di aspettative deluse, della caducità della vita e di riscaldamento globale, lo spettatore viene invitato a mettere da parte risentimenti e avversità per godersi a pieno quello che potrebbe essere l’ultimo Natale della sua vita.

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI

La potenza dell’annuncio pubblicitario non è però tutta farina del sacco di Duncan Cowles; indispensabili infatti sono stati i diversi suggerimenti offerti da un team di professionisti. La scelta, ad esempio, di concentrarsi soprattutto su quei filmati che ritraggono bambini che fanno i capricci o persone annoiate è nata proprio dal parere di Fred Taylor (art director dell’agenzia pubblicitaria indipendente Wieden + Kennedy) secondo il quale l’elemento imprescindibile per un ottimo spot natalizio è l’umanità, ovvero qualcosa di intrinsecamente umano a cui un pubblico possa riferirsi.

Far ricordare come ci si sente a essere bambini è invece la raccomandazione fatta da Anna Ginsburg (regista animatrice che in passato ha lavorato per pubblicità natalizie che portano la firma della celebre azienda John Lewis & Partners), mentre la ricerca di un “nuovo modo di fare il Natale” è quella che ha sempre motivato la scenografa e art director Anna Rhodes. “La capacità di provocare delle emozioni in grado di creare di un vero e proprio strappo” è l’obiettivo principale della produttrice Laura Ruddock, mentre per lo sceneggiatore specializzato in réclame natalizie Daniel Lewis a contraddistinguere le buone pubblicità delle feste è l’imponenza di una trama avvincente che subirà poi una svolta alla fine della storia.

Rimandi all’infanzia, emotività rivelata e un approccio personale e insolito rappresentano per questo spot la combinazione ideale; una ricetta capace di trasformarlo in un esperimento audace ed emblematico.

– Valerio Veneruso