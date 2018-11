Come ogni anno, la John Lewis & Partners, azienda che gestisce una grande catena di negozi nel Regno Unito, ha pubblicato uno spot che inaugura la stagione natalizia. Con il claim “alcuni regali sono più che semplici regali” il video commuove raccontando, a ritroso, la storia di un grandissimo musicista come Elton John, che in questi giorni sta girando il mondo con il suo ultimo tour mondiale. John, che il prossimo marzo compirà 72 anni, canta il suo pezzo più famoso, Your Song, mentre lo spot lo catapulta indietro nel tempo, una manciata di lustri alla volta, fino a mostrarcelo bambino, la mattina di Natale, mentre riceve dalla sua mamma un pianoforte in regalo.

Una carrellata emozionante, che farà uscire qualche lacrima anche alle anime più ciniche e meno propense a subire il fascino dell’atmosfera natalizia.