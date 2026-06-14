C’è un filo che lega la firma del Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992 alle pratiche culturali più innovative di oggi. Quel filo, nel 2026, prende forma in TexTiles, il progetto partecipativo ideato da FASHIONCLASH che ha coinvolto centinaia di cittadini nella creazione di un grande tappeto tessile destinato a ricoprire Plein 1992, la piazza di Maastricht situata nel quartiere di Céramique che richiama l’anno in cui venne firmato il trattato destinato a segnare la nascita dell’Unione Europea. Un luogo scelto non come semplice sfondo simbolico, ma come fonte concreta di ispirazione per riflettere sul significato contemporaneo di connessione, partecipazione e collaborazione.

TexTiles Block Party. Courtesy Fashionclash. Photo Laura Knipsael

Il trattato di Maastricht si fa tessuto

L’idea alla base del progetto è semplice quanto efficace. Ogni partecipante ha realizzato un riquadro tessile di 40×40 centimetri, ispirato alle pietre che compongono la pavimentazione della piazza. Presi singolarmente, questi moduli raccontano storie, identità e sensibilità differenti; assemblati insieme danno vita a una grande opera collettiva capace di restituire il carattere polifonico della Maastricht contemporanea. Più che commemorare un anniversario, TexTiles invita i partecipanti a interrogarsi sul significato contemporaneo dell’identità europea. Attraverso il tessuto, sogni, memorie e interrogativi legati all’Europa prendono forma in una narrazione collettiva che mette in dialogo esperienze individuali e storia comune.

L'articolo continua più sotto Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro. Δ Instagram This field is for validation purposes and should be left unchanged. Nome (Required) First Email (Required) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. This field is hidden when viewing the form Consenso Privacy (Required) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro. Δ Email This field is for validation purposes and should be left unchanged. Nome (Required) First Email (Required) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. This field is hidden when viewing the form Consenso Privacy (Required) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter PAX, il bisettimanale sul turismo culturale Approfondimenti sul turismo culturale come chiave di comprensione dei territori e delle comunità che li abitano. Δ LinkedIn This field is for validation purposes and should be left unchanged. Nome (Required) First Email (Required) Artribune Srl utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa . Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trasferiti su MailChimp e trattati secondo le modalità riportate in questa informativa . Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email. This field is hidden when viewing the form Consenso Privacy (Required) Presa visione dell'informativa presto il consenso all'invio della newsletter

Le identità europee nel progetto TexTiles

Oltre ad un progetto artistico, TexTiles è un’esperienza sociale. Nuovi arrivati e residenti storici, studenti, famiglie, giovani e anziani si sono ritrovati attorno a un tavolo di lavoro condividendo tempo, competenze e racconti. È qui che il tessile smette di essere semplicemente materia e diventa linguaggio comune, strumento di relazione e occasione di incontro. Pur radicato a Maastricht, il progetto ha coinvolto partecipanti provenienti da altre città dei Paesi Bassi e dall’estero, trasformando il tappeto in una sorta di mappa tessile della cittadinanza europea contemporanea. Realizzato in collaborazione con Centre Céramique, Studio Europa, Quiet Community, Limburgs Museum e numerose realtà educative e sociali del territorio, il progetto è culminato in un grande Block Party aperto alla cittadinanza, durante la quale il tappeto è stato svelato pubblicamente accompagnato da performance, workshop e momenti di riflessione dedicati al tema dell’identità europea. Dalla partecipata Heart Song of Democracy, reinterpretazione corale dell’inno europeo ideata dall’eco-artista Floor Burdack, fino alla lecture del politologo Johan Adriaensen sul significato contemporaneo dell’Unione Europea, il progetto ha confermato la propria natura interdisciplinare, collocandosi all’incrocio tra pratica artistica, cittadinanza e dibattito pubblico. Un gesto collettivo che ha trasformato la piazza in uno spazio di partecipazione attiva. TexTiles è inoltre uno dei progetti principali di Maastrichtjaar 2026, il programma con cui la città celebra il proprio patrimonio storico attraverso iniziative dedicate all’incontro, alla memoria condivisa e alla costruzione di nuove relazioni tra i cittadini.

La moda come pratica sociale secondo FASHIONCLASH

Ma TexTiles è soprattutto la manifestazione più recente di una visione che FASHIONCLASH porta avanti da diciassette anni. Fondata a Maastricht nel 2009 da Els Zijlstra e Branko Popovic, la piattaforma culturale si è progressivamente affermata come una delle realtà europee più interessanti nel campo della moda contemporanea, sviluppando oltre trecento progetti tra mostre, programmi educativi, residenze, produzioni artistiche e iniziative sociali. Una traiettoria che le è valsa numerosi riconoscimenti internazionali e che ha contribuito a ridefinire il ruolo della moda all’interno del dibattito culturale contemporaneo. Il progetto nasce all’interno di Fashion Makes Sense, il programma con cui FASHIONCLASH sviluppa iniziative partecipative ed educative volte a esplorare il ruolo della moda nella società contemporanea. Un approccio che considera il tessile, il corpo e l’abbigliamento non soltanto come elementi estetici, ma come strumenti attraverso cui leggere fenomeni culturali, sociali e politici. Se molte istituzioni oggi lavorano sul sostegno ai talenti emergenti, FASHIONCLASH sembra muoversi su un terreno più ampio. Qui la moda non viene considerata esclusivamente come industria creativa o sistema produttivo, ma come un dispositivo culturale capace di affrontare questioni sociali, politiche e civiche. L’abito, il tessuto, il corpo e l’immagine diventano strumenti per interrogare temi quali identità, inclusione, sostenibilità, cittadinanza e trasformazione sociale. Non sorprende che tra i linguaggi convocati dalla piattaforma compaia anche il social design, disciplina che utilizza gli strumenti del progetto per attivare processi di partecipazione, consapevolezza e cambiamento. Una prospettiva che attraversa molte delle iniziative sviluppate da FASHIONCLASH e che trova in TexTiles una delle sue espressioni più efficaci.

FASHIONCLASH è alla sua 18° edizione

È in questa chiave che va letto il percorso che conduce alla diciottesima edizione del FASHIONCLASH Festival, in programma dal 13 al 15 novembre 2026. Più che un festival dedicato alla moda in senso tradizionale, l’evento si configura come una piattaforma internazionale e multidisciplinare che mette in dialogo fashion design, arti visive, performance, cinema, ricerca e pratiche partecipative. Per tre giorni Maastricht si trasforma in un ecosistema culturale diffuso. Musei, centri culturali, cinema e spazi pubblici diventano parte integrante del programma, costruendo una geografia urbana della creatività che coinvolge artisti, designer, performer, filmmaker e pubblico. L’intera città si trasforma in un laboratorio aperto dove la moda agisce come linguaggio di relazione tra discipline differenti. Sin dalla sua nascita, il festival ha accolto oltre settecento creativi provenienti da più di trenta Paesi, offrendo loro uno spazio in cui sperimentare nuove modalità di presentazione e di racconto della moda. Nel corso degli anni sono passati da Maastricht designer, artisti visivi, fotografi, performer e registi che hanno trovato nella piattaforma olandese la possibilità di confrontarsi con pubblici, istituzioni e professionisti internazionali.

Nuove narrazioni a partire dalla moda

L’edizione 2026 sembra voler rafforzare ulteriormente questa vocazione, mettendo al centro il tema delle nuove narrazioni della moda. Non tanto nuove tendenze o nuovi prodotti, quanto nuovi modi di raccontare il presente attraverso la creatività. Il festival sviluppa infatti una costellazione di progetti che intrecciano ricerca curatoriale, produzione artistica, performance dal vivo, cinema e pratiche partecipative, ampliando continuamente il campo d’azione della moda.Tra gli elementi più significativi emerge il progetto New Fashion Narratives, che riunisce professionisti internazionali chiamati a interrogarsi sulle forme attraverso cui la moda può essere esposta, interpretata e contestualizzata oggi. L’obiettivo è immaginare nuovi dispositivi espositivi capaci di accogliere una pluralità di voci, prospettive e letture del contemporaneo.

FASHIONCLASH tra moda, performance e cinema

La dimensione performativa rappresenta un altro asse centrale del festival. Attraverso il programma CLASH House, giovani creativi provenienti da discipline differenti vengono accompagnati nello sviluppo di lavori che mettono in dialogo moda, teatro, movimento e storytelling. Le performance che ne derivano sfuggono alle categorie tradizionali della sfilata e della rappresentazione scenica, trasformando il corpo in uno spazio di ricerca e sperimentazione. Parallelamente, il cinema continua a occupare una posizione strategica nella riflessione di FASHIONCLASH. Il fashion film viene trattato come linguaggio autonomo, capace di esplorare il rapporto tra immagine, identità e cultura contemporanea. Registi emergenti e autori provenienti da diversi contesti internazionali trovano così uno spazio di confronto che contribuisce a ridefinire il confine tra audiovisivo, arte contemporanea e moda.

TexTiles Block Party. Courtesy Fashionclash. Photo Jonathan Widdershoven

Un ecosistema collaborativo in scena a Maastricht

Particolarmente interessante è il modo in cui il festival costruisce il proprio programma. Molte delle attività che confluiranno nell’edizione di novembre prendono forma attraverso open call, percorsi di accompagnamento, residenze e co-produzioni sviluppate insieme a partner, istituzioni e comunità. Più che una programmazione costruita dall’alto, FASHIONCLASH privilegia un modello collaborativo che coinvolge attivamente i partecipanti nella definizione dei contenuti. In questo contesto, i creativi selezionati non sono chiamati semplicemente a presentare il proprio lavoro, ma a mettere in discussione convenzioni, gerarchie e modelli consolidati. La moda diventa così uno strumento critico attraverso cui leggere il presente, sperimentare nuovi formati e immaginare scenari alternativi. A caratterizzare il modello FASHIONCLASH è soprattutto l’insistenza sul processo. Molte delle attività che confluiranno nel festival si sviluppano durante tutto l’anno attraverso laboratori, collaborazioni interdisciplinari e programmi di ricerca. Il festival diventa quindi il momento visibile di un lavoro che privilegia la costruzione di relazioni rispetto alla semplice produzione di eventi.

TexTiles come manifesto europeo

In questo senso TexTiles appare come una sorta di manifesto. Laddove nel 1992 i rappresentanti degli Stati europei firmavano un trattato destinato a ridisegnare gli equilibri del continente, oggi i cittadini costruiscono simbolicamente un nuovo patto attraverso il tessuto, la creatività e la collaborazione. Un gesto apparentemente semplice che rivela la natura più profonda del progetto FASHIONCLASH: utilizzare la moda non per produrre consenso estetico, ma per generare incontro, dialogo e immaginazione collettiva. In un’epoca in cui l’Europa continua a interrogarsi sul significato di comunità e appartenenza, forse è proprio da una piazza di Maastricht ricoperta di tessuto che arriva una delle riflessioni più interessanti sul futuro della cultura contemporanea.



Margherita Cuccia