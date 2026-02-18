Si attendeva l’esito della procedura di selezione per la direzione di 14 musei statali autonomi cosiddetti di “seconda fascia”, parte del sistema museale nazionale ma dotati di autonomia scientifica, finanziaria e organizzativa.

La procedura per la nomina di 14 direttori di musei statali di seconda fascia

Nei primi giorni di gennaio, il Ministero della Cultura pubblicava la lista dei candidati finalisti al bando promosso nell’estate 2025 per la nomina dei nuovi direttori di: Museo storico e Parco del Castello di Miramare a Trieste, Complesso monumentale della Pilotta, Musei nazionali di Bologna, Musei nazionali di Lucca, Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma, Parco archeologico dell’Appia Antica, Villa Adriana e Villa D’Este, Ville monumentali della Tuscia, Palazzo Reale di Napoli, Musei nazionali del Vomero, Musei e parchi archeologici di Capri, Parco archeologico di Ercolano, Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, Musei nazionali di Matera – Direzione regionale Musei nazionali Basilicata.

L’iter entrava, dunque, nella sua fase finale, con l’avvio dei colloqui presso la sede del MiC in via del Collegio Romano, nella Capitale. A parteciparvi, diversi nomi noti già nel recente passato alle prese con importanti direzioni museali e tanti giovani profili di comprovata esperienza nell’ambito del management culturale, alcuni in lizza per diversi istituti.

Castello di Miramare, Trieste

I nomi dei nuovi direttori incaricati dal Ministero della Cultura

L’esito dei colloqui restituisce, ora, i nomi dei nuovi direttori incaricati. Guido Comis sarà alla guida del Museo storico e Parco del Castello di Miramare a Trieste (nella sua regione), Denis Ton al Complesso monumentale della Pilotta di Parma, mentre i Musei Nazionali di Bologna saranno guidati da Luigi Gallo. Per i Musei nazionali di Lucca è stata scelta Maria Elena Montisi, e si conferma alla guida di Pantheon e Castel Sant’Angelo Luca Mercuri, già direttore ad interim. Sempre nella Capitale, il Parco Archeologico dell’Appia Antica sarà diretto da Luigi Scaroina; alle porte della città, arriva a Villa Adriana e Villa D’Este al posto di Andrea Bruciati Alberto Samonà. Mentre le Ville monumentali della Tuscia saranno dirette da Alessandro Mascherucci. Nell’area metropolitana di Napoli sono 4 gli incarichi assegnati: Alessandra Necci a Palazzo Reale, Almerinda Padricelli ai Musei Nazionali del Vomero, Federica Colaiacomo al Parco Archeologico di Ercolano, Luca Di Franco ai Musei e parchi archeologici di Capri. E altre due donne saranno alla guida del Castello Svevo di Bari, dove il nome designato è quello di Anita Guarnieri, e dei Musei nazionali di Matera, con Raffaella Bonaudo.

Una nuova direttrice per i Musei nazionali della Toscana: chi è Carlotta Paola Brovadan

Intanto, anche il circuito regionale dei Musei nazionali della Toscana presenta la sua nuova direttrice, Carlotta Paola Brovadan che dal 4 febbraio 2026 ha assunto l’incarico subentrando a Stefano Casciu. Quello di Brovadan – milanese, laureata in Storia dell’arte all’Università degli Studi di Firenze e specializzatasi sulla diplomazia culturale medicea del XVII secolo – è un profilo che unisce ricerca, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. Tra i suoi primi impegni istituzionali l’inaugurazione, sabato 14 febbraio, della mostra La Minerva di Arezzo. Una storia di comunità ritrovata al Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e Anfiteatro di Arezzo. La rete di musei che Brovadan coordinerà comprende il Museo di San Marco e i Cenacoli fiorentini, i Musei Nazionali di Arezzo, le Residenze napoleoniche dell’Isola d’Elba, i musei statali di Pistoia e il Museo nazionale etrusco di Chiusi.