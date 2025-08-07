Meno di un mese fa, era la metà di luglio, il Ministero della Cultura ufficializzava gli esiti della selezione per la direzione dei cinque super-musei italiani di prima fascia.

Chi sono i 5 super-direttori nominati durante l’estate 2025

Con il Parco Archeologico del Colosseo assegnato a Simone Quilici, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli a Francesco Sirano, il Museo Nazionale Romano Federica Rinaldi, i Musei Reali di Torino a Paola Agostino e l’accoppiata Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello ad Andreina Contessa.

Al contempo si procedeva alla nomina di 140 dirigenti di seconda fascia.

Il bando del Ministero della Cultura per i musei di seconda fascia

Ora il MiC pubblica un nuovo bando, volto a individuare i direttori di 14 istituti di cultura statali di seconda fascia. Nello specifico: il Museo storico e Parco del Castello di Miramare a Trieste (da cui proviene proprio la neodirettrice di Accademia di Firenze e Bargello), il Complesso monumentale della Pilotta, i Musei nazionali di Bologna, i Musei nazionali di Lucca, Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma, il Parco archeologico dell’Appia Antica (direttore uscente è Simone Quilici, ora al Colosseo), Villa Adriana e Villa D’Este, le Ville monumentali della Tuscia, il Palazzo Reale di Napoli (per cui è stata di recente nominata, come reggente delegata Tiziana d’Angelo), i Musei nazionali del Vomero, i Musei e parchi archeologici di Capri, il Parco archeologico di Ercolano (anche qui, l’uscente Sirano è stato “promosso” al MANN), il Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, i Musei nazionali di Matera – Direzione regionale Musei nazionali Basilicata.

Chi può partecipare al bando

Il concorso è riservato ai cittadini dell’Unione Europea e i candidati dovranno avere, tra gli altri requisiti, una particolare e comprovata qualificazione professionale, “desumibile da una documentata esperienza di elevato livello nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e luoghi della cultura o nella gestione di strutture, enti, organismi pubblici e privati”. È consentita la candidatura per un massimo di 5 istituti tra quelli in elenco. La scadenza per la presentazione delle candidature – da compilare e inviare sul sito del Ministero all’indirizzo dedicato – è fissata all’8 settembre 2025.

I candidati saranno poi esaminati da una Commissione di valutazione nominata dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli. La procedura terminerà entro il 15 dicembre 2025, e una volta in carica i direttori manterranno il proprio ruolo per 4 anni, rinnovabili in caso di valutazione positiva dei risultati ottenuti.