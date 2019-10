3. TOP – I TALK IN FIERA

Diciamocelo, spesso i talk in fiera sono di una tristezza infinita: offrono momenti di approfondimento laddove la gente deve correre e spesso sono frequentati solo da quattro gatti. Non a Verona, dove la maggior parte degli appuntamenti, erano davvero affollatissimi. Merito anche della location, estremamente evidente, che abbraccia gli stand e il pubblico. Menzione speciale per il format Io, l’opera e tu a cura di Saverio Verini che permetteva di incontrare, e approfondire con gli artisti, le opere in mostra in maniera informale e fresca.