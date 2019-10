FIAC 2019: la fiera d’arte parigina e tutte le collaterali presenti in città

1. FIAC

La 46esima edizione della principale kermesse parigina si presenta con un programma molto ricco. Tra i 199 espositori ospitati nell’affascinante cornice del Grand Palais è presente un numero massiccio di gallerie italiane: Alfonso Artiaco, apalazzo Raffaella Cortese, Cardi, Continua, Massimo Minini, Francesca Minini, kaufman repetto, Laveronica, Mazzoleni, Massimo De Carlo, Magazzino, P420, Tornabuoni Art, Tucci Russo, Vistamare/Vistamarestudio e ZERO. Ma si riconfermano anche i giganti della scena internazionale, come Gagosian, David Zwirner, Pace, Lisson, Marian Goodman, kamel mennour e Perrotin. Oltre alle quattro sezioni che compongono la fiera, numerose sono le mostre curate che mettono in risalto alcune figure artistiche individuali. Come Adelita Husni-Bey presentata da Laveronica, o il compianto Ettore Spalletti, i cui i lavori comunicano con quelli di Jan Vercruysse da Vistamare/Vistamarestudio. Da non perdere FIAC Projects, che si estende nel vicino Petit Palais e sulla Winston Churchill Avenue – pedonalizzata in occasione della fiera – con una trentina di sculture e installazioni. E ancora, si parla di opere sparse per la città con il programma di FIAC Hors les Murs, che dà a gallerie e artisti l’opportunità di instaurare un dialogo con il panorama urbano di Parigi, in luoghi come i Giardini delle Tuileries, Place de la Concorde, Place Vendôme e il museo Eugène Delacroix. Non è finita qui: l’offerta FIAC si rivolge anche alle arti performative, con il festival Parades for FIAC diffuso in importanti istituzioni della capitale (tra cui Louvre, Petit Palais, Orangerie, Pompidou e Musée d’Orsay) e Cinéphémère, una selezione di trenta film d’artista proiettati gratuitamente in un cinema allestito per l’occasione in Winston Churchill Avenue.

FIAC

Dal 17 al 20 ottobre 2019 (preview: 16 ottobre)

Grand Palais

3 Avenue du Général Eisenhower, Parigi