Ketty Gottardo è la nuova direttrice del Dipartimento di arti grafiche del Museo del Louvre di Parigi. Ad annunciarlo è il presidente-direttore del Louvre Christophe Leribault: la nomina, disposta con decreto della ministra della Cultura francese, sarà effettiva dal primo ottobre e l’incarico (rinnovabile) avrà una durata di tre anni.

Chi è Ketty Gottardo

Originaria della provincia di Venezia e laureata in Storia dell’arte all’Università di Udine, Gottardo ha conseguito un master e un dottorato di ricerca in storia dell’arte al Courtauld Institute di Londra, dove dal 2016 è stata conservatrice dei disegni (contribuendo all’acquisizione di opere di rilievo, com l’ultimo manoscritto illustrato di Paul Gauguin, Avant et après). Aveva iniziato a lavorare al Louvre nel ’99 come catalogatrice dei disegni italiani in qualità di esperta di disegni di antichi maestri. Poi si era trasferita al Getty Museum di Los Angeles, dove si occupava della collezione di disegni francesi.

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Ha lavorato nel dipartimento dedicato a dipinti e disegni del Victoria and Albert Museum di Londra e da Christie’s a Parigi, dove ha diretto il dipartimento dei disegni antichi e coordinato numerose vendite specialistiche (tra cui la celebre collezione di Yves Saint Laurent nel 2009).

Ketty Gottardo da Udine al Louvre

All’Università di Udine tiene ancora seminari e lezioni di carattere scientifico e di orientamento professionale per gli studenti della laurea magistrale in Storia dell’arte e della Scuola di specializzazione in beni storico-artistici del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale.

“La nomina di Ketty Gottardo a capo del Département des Arts Graphiques del Louvre è un traguardo professionale frutto di impegno e passione straordinari, di una carriera internazionale avviata subito dopo la laurea all’Università di Udine, alla quale è la dottoressa Gottardo è rimasta sempre molto legata, tenendo seminari e lezioni sia di carattere scientifico sia di orientamento professionale per gli allievi della laurea magistrale in Storia dell’arte e della Scuola di specializzazione in beni storico-artistici“, ha sottolineato la direttrice del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine, Linda Borean.

Il Département des Arts Graphiques del Louvre

La nomina segna il ritorno della studiosa nel museo parigino a oltre venticinque anni dall’inizio della sua carriera. Nel nuovo ruolo, Gottardo dirigerà uno dei dipartimenti più importanti del Louvre, che comprende tre istituzioni distinte: la Collezione di Disegni, le cui origini risalgono all’acquisto, da parte di Luigi XIV nel 1671, di 5.542 disegni appartenenti al più illustre collezionista dell’epoca, Everhard Jabach (e a cui si aggiunsero le collezioni di studio dei principali pittori Charles Le Brun e Pierre Mignard); il Dipartimento di Calcografia, fondato nel 1797, che raccoglie lastre di rame provenienti, tra le altre fonti, dal Dipartimento delle Incisioni del Re, istituito da Colbert, e dalla precedente Accademia Reale di Pittura e Scultura; e la Collezione Edmond de Rothschild, con il suo eccezionale patrimonio di stampe e disegni di grandi maestri.