In questa puntata di “Contemporaneamente” di Mariantonietta Firmani, il format pensato per Artribune podcast, si incontrano e dialogano tra loro il giurista Ugo Mattei e la regista Wilma Labate

In Contemporaneamente podcast trovate incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà. Con Ugo Mattei e Wilma Labate parliamo di film e diritto, creatività e controllo, poesia e capitale. Del diritto che si crea e si scopre da convenzioni e consuetudini sociali che il giurista definisce e trascrive. Del cinema che è indissolubilmente arte e propaganda, a causa dei grandi investimenti di cui necessita. Del godimento dell’arte e del cinema, che non è mai istituzionale ma personale, della cultura come bene comune al di fuori delle logiche di mercato, e molto altro.

Ascolta “Ugo Mattei e Wilma Labate – Contemporaneamente a cura di Mariantonietta Firmani” su Spreaker.

WILMA LABATE PER CONTEMPORANEAMENTE PODCAST

Wilma Labate si laurea in filosofia e inizia la regia di programmi televisivi e fiction RAI. Sceneggiatrice e regista di 15 tra film e documentari, il suo capolavoro resta La mia generazione 1996, con Francesca Neri, Silvio Orlando, Claudio Amendola e Stefano Accorsi. Nel 2003 realizza Lettere dalla Palestina, e Maledettamia, nel 2001 Domenica, trasposizione del romanzo Ronda del Guinardò di Juan Marsè. Nel 2005 scrive la biografia di Fausto Bertinotti Il ragazzo con la maglietta a strisce. Nel 2008 realizza Signorinaeffe, con Valeria Solarino e Filippo Timi, storia di un’impiegata della FIAT nell’anno della “Marcia dei 40.000”. Nel 2012 presenta alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Venezia Classici il documentario collettivo Monicelli – La versione di Mario. Ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia con il film La ragazza ha volato nel 2021.

UGO MATTEI PER CONTEMPORANEAMENTE PODCAST

Ugo Mattei è professore di Diritto civile all’Università di Torino e di Diritto internazionale e comparato all’Università della California. Membro dell’International Academy of Comparative Law, dell’European Law Institute, già membro dell’Executive Editorial Board dell’American Journal of Comparative Law, è fondatore di Global Jurist, redattore generale del Common Core of European Private Law, coordinatore accademico del Collegio Universitario Internazionale di Torino dal 1993. Avvocato cassazionista, fra i redattori dei quesiti referendari sui beni comuni e contro la privatizzazione dell’acqua, è autore di oltre cento pubblicazioni tradotte in inglese, francese, spagnolo, portoghese, russo, cinese, giapponese e ucraino, come Beni Comuni. Un Manifesto del 2011, Punto di svolta. Ecologia, tecnologia e diritto privato. Dal capitale ai beni comuni, del 2018 e Il diritto di essere contro, uscito quest’anno.



Mariantonietta Firmani