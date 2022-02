2. BEPPE FENOGLIO AD ALBA

Si chiama, invece, Beppe Fenoglio 22 la serie di iniziative pensate dal Centro Studi Beppe Fenoglio di Alba per celebrare per un anno intero – proprio a partire dal 1 marzo, giorno della sua nascita – i cento anni dalla nascita di Beppe Fenoglio (Alba, 1922 – Torino, 1963), scrittore e partigiano, abile traduttore e drammaturgo, capace di raccontare la Resistenza e il mondo contadino delle Langhe con uno stile tanto efficace e peculiare da renderlo uno degli autori di riferimento della letteratura italiana. “Il Centro Studi”, dichiara il presidente Riccardo Corino, “avvierà il primo marzo un percorso che da Alba si estenderà in Italia e nel mondo per celebrare le opere e i valori espressi da Beppe Fenoglio. Le vicende civili e le questioni private raccontate dal nostro scrittore si presentano ancora oggi nella loro perenne attualità, capaci di generare potenti emozioni anche nelle nuove generazioni”. Il programma sarà diviso per stagioni: la primavera vedrà tanti artisti e nomi della cultura e dello spettacolo italiani, guidati dalla passione e dall’ironia di Neri Marcorè, in una celebrazione dello scrittore tra memoria, letteratura e musica; l’estate sarà il tempo delle passeggiate outdoor in collina sulle tracce dei personaggi fenogliani; l’autunno sarà l’occasione per una grande mostra in Fondazione Ferrero sui suoi scritti e per andare al cinema. Infine, durante l’inverno sarà lanciato un convegno internazionale sulla sua figura e un Atlante Fenogliano: una mappa geografica, storica e metaletteraria che raccoglierà i percorsi dell’app omonima e li completerà con un apparato completo di studio.

www.centrostudibeppefenoglio.it