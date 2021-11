Avventure tra le pagine – Leggiamo al museo!, il più grande evento diffuso dedicato ai piccoli lettori, con 70 incontri in programma in numerosi musei italiani, si terrà da venerdì 12 a domenica 14 novembre 2021, è organizzato da Kid Pass. Oltre agli eventi in presenza, verrà mantenuto il format della maratona streaming sperimentato per la scorsa edizione. L’obiettivo è l’edutainment, crasi tra education (educazione, formazione) ed entertainment (intrattenimento, divertimento), per regalare momenti magici agli appassionati e spesso esigenti piccoli intenditori di libri. Cultura, emozione e divertimento sono le parole d’ordine di questa edizione di Avventure tra le pagine, caratterizzata da letture animate, laboratori, visite guidate, come quelle proposte a Rovereto dal MART, a Trento con il MUSE Museo delle Scienze, a Possagno con il Museo Gypsotheca Antonio Canova, a Venezia con la Peggy Guggenheim Collection, Ocean Space, Ca’ Rezzonico, Fondazione Querini Stampalia, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro, M9-Museo del ‘900, a Torino con la GAM e il MAO – Museo d’Arte Orientale, a Roma con Explora e il Chiostro del Bramante, a Napoli con la Città della Scienza e le Gallerie d’Italia, insieme alle sedi di Vicenza, Milano. Ecco la nostra guida.

GENOVA: CACCIA AL MITO! A PALAZZO SPINOLA

Un’attività che porta i bambini dai 6 ai 12 anni alla scoperta dei “supereroi” del passato: Ercole, Perseo, Diana, Achille saranno alcuni dei protagonisti di questa “caccia al tesoro”, o meglio della “caccia al mito” che i partecipanti dovranno scovare tra le opere del museo, dopo aver preso confidenza con le loro mirabili avventure. L’attività sarà svolta il 12 novembre alle ore 17 e il 13 novembre 10:30.

ALL ABOUT BANKSY – TRA LE PAGINE DELLA MOSTRA

Appuntamento online per il Chiostro del Bramante per approfondire la mostra ALL ABOUT BANKSY: per l’occasione, sarà scaricabile un kit didattico a cura del Dipartimento educativo ispirato al catalogo della mostra a cura di Butterfly & David Chaumet per sperimentare la tecnica dello stencil.

STRANE ORME IN CITTÀ ALLA FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA DI VENEZIA

Strane orme in città sarà una lettura animata con particolari protagonisti, gli animali domestici di Palazzo Querini Stampalia: Miledi, Mamoli, Dea, Burattina e Macchietta “hanno deciso di mettere i loro musi fuori di casa” e mettere a soqquadro la città, vagando tra le calli e i campi di Venezia.

Sabato 13 novembre, ore 16

Attività per bambini, età consigliata dai 7 agli 11 anni

Non è prevista la partecipazione di bambini privi di accompagnatore adulto.

Costo del biglietto: gratuito fino ai 18 anni e la domenica per i residenti nel Comune di Venezia / 10€ biglietto ridotto / 14€ biglietto intero

Costo dell’attività: 5€ a partecipante

ALLA SCOPERTA DI LEONORA CARRINGTON ALLA COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM

Al museo veneziano, il 14 novembre, saranno lette alcune pagine da “Il latte dei sogni” che l’artista surrealista Leonora Carrington scrisse per narrare le tenebrose storie disegnate nella sua casa messicana. Dalla lettura si passerà ad un laboratorio pratico.

OCEAN SPACE CON L’EVENTO ONLINE IN FONDO AL MAR

Il Dipartimento Educativo di Ocean Space (Venezia) il prossimo 12 novembre propone l’iniziativa In fondo al mar, un momento di lettura animata e creativa dell’albo illustrato Sottacqua. Sottoterra di Aleksandra Mizielinska e Daniel Mizielinski, edito da Mondadori Electa, che racconta i misteri del mondo sommerso. È possibile assistere all’evento sulla pagina Facebook e il canale Youtube di Kid Pass. Il video-laboratorio sarà anche disponibile on demand sui canali di Open Space.

IN CORSO D’OPERA – ANTONIO CANOVA ALLA GALLERIA FRANCHETTI ALLA CA’ D’ORO DI VENEZIA

Un’iniziativa per i bambini dai 7 ai 12 anni che pone la domanda “cosa succede nei musei quando non sono aperti al pubblico?” e porta alla scoperta dell’arte di Antonio Canova, in vista anche dell’anno Canoviano 2022. In corso d’Opera – Antonio Canova è un albo illustrato di Stella Nosella con immagini realizzate in penna bic, e insegna ai più piccoli le tecniche dell’arte in modo efficace e divertente. Il libro è realizzato in collaborazione e con il patrocinio della Fondazione Canova e la sezione didattica del Museo Gypsotheca Canoviana di Possagno in vista dell’anno Canoviano 2022, ricco di molti eventi di celebrazione del grande scultore.

Prenotazione obbligatoria a: [email protected]

tel 041 5222349