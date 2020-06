1. LIBRO FOTOGRAFICO SULLA GUERRA IN VIETNAM DA UNA PROSPETTIVA INEDITA

An My Lê’s On Contested Terrain

Il lavoro di An-My Lê fa emergere aspetti della guerra spesso non considerati in un’opera di tipo documentaristico. Stiamo parlando del suo libro fotografico An-My Lê: On Contested Terrain, pubblicato da Aperture e Carnegie Museum of Art in occasione della prima importante mostra dell’artista vietnamita americana organizzata dal museo di Pittsburgh. Attingendo, in parte, alla sua esperienza in prima persona della guerra in Vietnam, Lê ha creato un corpus di lavori che danno una prospettiva diversa delle attività e delle motivazioni alla base dei conflitti. Durante la sua trentennale carriera, Lê ha fotografato ex campi di battaglia, compresi quelli riservati all’addestramento o alla rievocazione storica della guerra e quelli creati come set cinematografici. Questa pubblicazione include selezioni dalla sua famosa serie Viêt Nam, Small Wars, 29 Palms, ed Events Ashore, oltre a immagini mai viste prima, tra cui fotografie recenti del confine USA-Messico, primi lavori di formazione e progetti minori poco noti.

An-My Lê – An-My Lê: On Contested Terrain

Aperture, New York, 2020

Pagg. 204, US $65.00 / CDN $88.00 / UK £55.00

ISBN 978-1-59711-481-3

www.aperture.org