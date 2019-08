Topolino saluta uno dei suoi disegnatori storici. Si tratta di Giulio Chierchini, morto a Genova lo scorso 18 agosto all’età di 91 anni. Attivo nel mondo del fumetto da oltre mezzo secolo, Chierchini era considerato una “vecchia guardia” della rivista. Una carriera lunga, iniziata nel 1953 e continuata a ritmi altissimi, tanto da confermarsi negli anni come uno degli autori Disney italiani più prolifici di sempre.

LA CARRIERA

Nato nel 1928 e diplomato all’Istituto d’Arte Duccio di Buonisegna di Siena, Giulio Chierchini intraprende la carriera d’animatore nel 1946. Dopo aver lavorato per diverse case editrici, nel 1953 entra nella famiglia Disney, dapprima come inchiostratore per Giovan Battista Carpi (altro nome storico di Topolino e tra i massimi riferimenti del fumetto italiano), per poi affermarsi come disegnatore principale: il suo esordio risale al 25 agosto 1956 con Topolino e la freccia rossa, accompagnato dalla sceneggiatura di Guido Martina. Nonostante la collaborazione con Topolino fosse gradualmente rallentata negli ultimi anni per ragioni d’età, di tanto in tanto il settimanale pubblicava inediti di Giulio Chierchini ripescati dagli archivi della sua lunga produzione. La sua più recente pubblicazione per Topolino è datata 9 gennaio 2019, con Nonna Papera e il pieno… vuoto.

IL GENERE DELLE PARODIE

L’aspetto più caratteristico della matita di Giulio Chierchini era sicuramente la capacità di trasportare i personaggi di Topolino all’interno delle pellicole più celebri della storia del cinema. Grande appassionato di film e in particolare di cortometraggi, Chierchini era infatti specializzato nel genere delle parodie a fumetti. Tra le più memorabili da lui disegnate I promessi paperi (su testi di Edoardo Segantini, del 1976), Paperino nei panni di Tarzan (1979), Per un pugno di fagioli in più e Paperino…per qualche fagiolo in più (1986). Noto anche per aver inventato e disegnato Little Gum – il piccolo papero alieno – e Anacleto Mitraglia – il vicino rissoso di Paperino -– Giulio Chierchini fu inoltre un abile sceneggiatore, autore dei testi per oltre un centinaio delle cinquecento storie disegnate per Topolino nei suoi 66 anni di attività.

