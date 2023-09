Si può parlare di take-over anche nel mondo delle gallerie? Evidentemente sì, a guardare la novità in casa Hauser & Wirth, che mette in piedi l’acquisizione di una galleria di Basilea, la Galerie Knoell. Assorbendone uno spazio, l’affitto e il fondatore.

Nel linguaggio finanziario il take-over è, in soldoni, l’acquisizione del controllo economico di una società da parte di un’altra. Ora, che questo accada anche alle gallerie d’arte è un punto su cui spendere due minuti di attenzione.

Galerie Knoell, Basilea

La galleria Hauser & Wirth assorbe Galerie Knoell a Basilea

E per quanto possiamo esserci abituati alla pervasività di processi di finanziarizzazione nel mercato dell’arte, la notizia dell’assorbimento di una galleria da parte di un’altra ha del singolare. Anche se i confini dell’operazione non paiono del tutto chiari. The Art Newspaper, che ha riportato la notizia, riferisce che da Hauser & Wirth non si parla di acquisizione, né intende subentrare nella sfera di artisti ed estate con cui lavora Carlo Knoell. “Carlo porta prospettive fresche alla nostra attività sul mercato secondario”, ha dichiarato James Koch, partner e direttore esecutivo della mega-galleria. In ogni caso, dal prossimo gennaio 2024 la Galerie Knoell finisce parzialmente in pancia al gigante Hauser & Wirth, aggiungendo anche Basilea alle sedi svizzere di Zurigo, Gstaad e St. Moritz, oltre a quelle di Stati Uniti, Hong Kong, Regno Unito, Spagna e Monaco. Parzialmente perché la mega-galleria rileva la sede aperta da Knoell nel 2016 in Luftgässlein 4, nel centro di Basilea, mentre resta in attività e indipendente la prima in Bäumleingasse 18. Dalla quale proseguirà il suo core business focalizzato sul secondo mercato di arte del Ventesimo secolo e di artisti provenienti da Svizzera e dintorni, tra cui Méret Oppenheim e Verena Loewensberg, oltre che di nomi in comune con Hauser & Wirth, come Max Bill o Sophie Taeuber-Arp.

Carlo Knoell, fondatore della Galerie Knoell Photo: zvg (Katharina)

Da parte sua il commento di Carlo Knoell è che “la relazione con Hauser & Wirth è molto cresciuta negli ultimi anni” e che con il presidente Iwan Wirth “non condividiamo solo la passione per l’arte, ma anche lo spirito imprenditoriale. Unirmi a loro è per me quindi la naturale evoluzione di questa collaborazione”. A entrare nell’accordo non è solo l’affitto in essere di Galerie Knoell, ma anche il suo fondatore, Carlo Knoell, che resta al suo posto diventando il senior director di Hauser & Wirth a Basilea. Figlio del famoso corniciaio di Basilea Thomas Knoell, ha aperto nel 2010 la galleria che ora interrompe l’attività espositiva e fieristica per entrare nell’orbita Hauser & Wirth, ritagliandosi però la gestione indipendente del proprio inventario, e annessi affidamenti e magazzino, con lo spazio di Bäumleingasse 18 che resta fuori dalla nuova proprietà.

La manovra consente a Hauser & Wirth di rafforzare il proprio presidio sul secondo mercato e a Basilea, la città di Art Basel, con una sede permanente che nessuna mega-galleria ha, a parte Gagosian che è lì dal 2019.

Cristina Masturzo