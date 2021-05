In numerosi Paesi in tutto il mondo, nelle ultime settimane, iniziano a farsi strada programmi mirati alla ripartenza economica, anche se all’insegna di restrizioni e norme per evitare la diffusione del contagio, e il sistema dell’arte naturalmente non è da meno. In questi giorni a New York è in corso Frieze, e a Venezia a breve aprirà la Biennale Architettura; inoltre, molti musei e gallerie d’arte stanno inaugurando o riaprendo mostre rimaste in stand-by a causa delle ultime chiusure. In questo scenario di perziale ritorno alla normalità, continuano comunque ad avere (e molto probabilmente sarà così anche quando terminerà l’emergenza sanitaria) spazio le piattaforme digitali, unici strumenti che, durante i lockdown più duri, hanno permesso a musei e gallerie per quanto possibile di portare avanti i propri programmi e il mercato. Ne è la prova l’ultimo progetto lanciato dal celebre gallerista e art dealer tedesco David Zwirner, Program, evento globale in livestreaming che porterà virtualmente il pubblico all’interno delle gallerie di Zwirner a New York, Londra, Parigi e Hong Kong. La prima edizione di Program verrà inaugurata il prossimo 10 giugno, con preview al 9 giugno.

PROGRAM, IL NUOVO EVENTO IN STREAMING DI DAVID ZWIRNER

Si tratterà di una sorta di inaugurazione “collettiva” che coinvolgerà le numerose gallerie di Zwirner, con installazioni di opere in ogni spazio e una serie di video e dibattiti interattivi con artisti e curatori, come a voler ricreare l’atmosfera tipica delle mostre dal vivo o delle fiere: durante lo streaming, infatti, il pubblico può intervenire facendo domande o partecipando ai dibattiti. In occasione di Program, saranno presentate opere storiche e anche inedite, e tra gli artisti in mostra saranno Stan Douglas, Yayoi Kusama, Josef Albers, Francis Alÿs e Joan Mitchell a New York, Kerry James Marshall (che esporrà un nuovo dipinto appartenente alla serie Black and part Black Birds in America) e Chris Ofili a Londra, a Parigi Diane Arbus e Oscar Murillo, a Hong Kong Yayoi Kusama, Wolfgang Tillmans e Luc Tuymans. L’identità grafica di Program è stata progettata in stretta collaborazione con l’artista Christopher Williams.

DAVID ZWIRNER, TRA ONLINE E OFFLINE

“Nell’ultimo anno, ci siamo resi conto dell’interesse e dell’impegno che potevamo generare attraverso il nostro sito web, senza che fosse associato alle notizie di una fiera”, spiega Zwirner. “Ecco perché abbiamo creato ‘Program’, una nuova serie di eventi che chiude la stagione artistica e concentra l’energia e l’eccitazione associate al mese di giugno, ma su scala globale. Grazie a sessioni di streaming dal vivo, riproporrà il dialogo e la scoperta che si sperimentano all’inaugurazione di una mostra o in una fiera. Per la presentazione inaugurale di Program”, conclude il gallerista, “i nostri artisti hanno creato nuove importanti opere che saranno viste per la prima volta, compreso il nuovo dipinto di Kerry James Marshall dalla sua serie Black and part Black Birds in America”.

– Desirée Maida

www.davidzwirner.com