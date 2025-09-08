Aveva lasciato la sua Milano negli ultimi anni per trasferirsi a Rocchetta Tanaro, in Piemonte, Maria Vittoria Backhaus, morta a 83 anni domenica 7 settembre 2025. Artista, fotografa e scenografa, Backhaus è stata capace di contaminare generi e linguaggi, dal reportage sociale allo still life.

Muore a 83 anni la fotografa Maria Vittoria Backhaus

Nata nel 1942, si forma come scenografa all’Accademia di Belle Arti di Brera e frequentando il celebre Bar Jamaica, insieme a chi con lei avrebbe scritto la storia della fotografia italiana e non solo, Ugo Mulas, Mario Dondero e Alfa Castaldi. Inizia come fotoreporter negli Anni Sessanta, raccontando la scena beat, i movimenti culturali e politici. Ma la strada dell’informazione, all’epoca ancora fortemente maschile, le riserva ostacoli e resistenze. Negli Anni Ottanta si reinventa collaborando con testate come L’Uomo Vogue, Casa Vogue, Abitare e Io Donna.

Chi era Maria Vittoria Backhaus

Le sue composizioni, spesso minuziosamente costruite, tradiscono un’impronta teatrale: frutto degli studi scenografici, certo, ma anche di una mente colta e libera. La luce è protagonista, le inquadrature sfidano la staticità del genere still life. Anche una sedia, un vaso, una stoffa, attraverso il suo sguardo, diventano soggetti narrativi. Per oltre vent’anni collabora con Flexform, contribuendo a definire l’immagine del design italiano nel mondo. Ma affianca al lavoro su commissione anche una continua ricerca personale, fatta di archivi, sperimentazioni, progetti non convenzionali.

I riconoscimenti di Maria Vittoria Backhaus

Nel 2021 riceve il prestigioso Premio alla Carriera Arturo Ghergo e nello stesso anno lascia Milano per trasferirsi a Rocchetta Tanaro, in Piemonte, portando con sé il suo archivio e il suo studio. Proprio alla valorizzazione di questo patrimonio aveva dedicato gran parte del suo tempo negli ultimi anni. Nel 2023 le viene dedicata la sua prima grande antologica italiana, I miei racconti oltre la fotografia, all’interno del Middle MonFest di Casale Monferrato. Un titolo che riassume perfettamente il senso del suo lavoro: raccontare attraverso l’immagine, oltre la superficie.