1. ARS EXCAVANDI

Si parte da Ars Excavandi, un progetto Pino Laureano, l’architetto grazie al quale i Sassi e la Murgia sono entrati nell’elenco Unesco, come patrimonio dell’umanità. Qui (presso il Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola) lo vediamo in veste di curatore, raccontando in un percorso che parte dalle antiche cultura rupestri per arrivare fino alle civiltà del futuro, i rapporti tra acqua e pietra, tra città sotterranee e città del sole, individuando negli ipogei che percorrono parallelamente le vie terrene di Matera, antichissimi laboratori del domani. La mostra è anche l’occasione per visitare i suggestivi Ipogei che si collocano sotto Palazzo Lanfranchi, riaperti proprio in questo frangente.

ARS EXCAVANDI

Dal 20 gennaio al 31 luglio 2019

Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola

Via Domenico Ridola, 24

75100 Matera MT