Venti opere per testimoniare il percorso creativo di uno degli esponenti più rappresentativi della scena artistica. L’input all’arte di Alberto Biasi (Padova, 1937), esponente di spicco della Neoavanguardia italiana e tra i fondatori del Gruppo N, operante a Padova tra il 1960 e il 1966, lo dà la sperimentazione. Con oltre sessant’anni di attività alle spalle, l’autore continua a essere protagonista della scena artistica attuale e così per approfondire la sua ricerca sul movimento e sulla percezione visiva, è stata organizzata la mostra Alberto Biasi e il dinamismo nell’arte contemporanea, negli spazi di Palazzo Ragazzoni a Sacile, in provincia di Pordenone. L’esposizione, curata da Giovanni Granzotto e Stefano Cecchetto, vede l’artista padovano protagonista di un percorso che, con circa venti opere, ne racconta il percorso creativo, includendo anche lavori di altri artisti rappresentativi dell’Arte Cinetica, Programmata e Optical. Tra questi, Josef Albers che con i suoi quadrati annidati, esplora la relazione tra i colori. Victor Vasarely, uno dei fondatori del movimento artistico della optical art. E ancora alcuni rappresentanti del Grav, Group de Recherche d’Art Visuel, fondato a Parigi nel 1961: Yvaral, Julio Le Parc e Francisco Sobrino.

Alberto Biasi, Politipo, 1969, rilievo in PVC su tavola

Il dinamismo di Alberto Biasi in mostra a Palazzo Ragazzoni in Friuli-Venezia Giulia

Incanalata nella ricerca ottico-cinetica internazionale l’arte di Biasi tende quindi all’equilibrio tra immaginazione e razionalità, arte e scienza. Setacciando gli effetti visivi ottenuti mediante l’utilizzo di linee, forme geometriche e movimento, l’artista ha fornito un contributo determinante alla crescita di quel nuovo linguaggio artistico volto a esplorare la relazione tra opera d’arte e spettatore. Infatti, nei lavori del Maestro padovano il dinamismo non è solo un presupposto, ma è la conseguenza di un’esperienza diretta: il cambio di prospettiva di chi guarda muta forme e colori, rendendo lo spettatore co-protagonista del processo percettivo. Per questo Granzotto definisce Biasi “il grande alchimista del dinamismo virtuale, capace di creare un movimento all’interno dell’opera, pur non muovendola”.

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Alberto Biasi, Politipo, 1975, lamelle in PVC e acrilico su tavola

Le opere di Alberto Biasi in provincia di Pordenone

Non a caso Biasi agli inizi degli Anni Sessanta realizza Le trame, cartebucate sovrapposte e collage di lamiere forate, identificabili come referti reticolari in cui la modularità ha effetti ottico-cinetici nel rapporto tra la luce e il movimento dello sguardo. Il percorso a Sacile prosegue con le Torsioni, lamelle convergenti verso un punto prefissato, circolari, rettangolari o quadrate, il cui scopo è avvitare la luce, stimolando l’osservatore a spostare il proprio punto di vista. Stessa reazione che suscitano i Rilievi ottico-dinamici, creati accavallando due livelli, in cui il primo è costituito da strutture lamellari che, distaccate tra loro, creano dei segmenti dai quali emerge l’immagine del secondo livello, spesso rappresentato da forme lineari o curve.

Davide Boriani Superficie magnetica, 1959/1962 (ried. 2001)

Alberto Biasi e l’idea della molteplicità nei lavori tra pittura e scultura a Salice

La serie dei Politipi è un corpus di lavori in cui Biasi raggiunge uno dei momenti più alti e innovativi della sua produzione artistica. Magari utilizzando titolo misteriosi, come I dubbi dell’architetto. Queste opere, che rimandando all’idea di molteplicità, sono strutture tridimensionali in cui si sovrappongono elementi diversi per produrre effetti ottici di profondità, dinamismo e vibrazione cromatica. Sono opere che vanno oltre la pittura e la scultura. Si innestano in uno spazio ibrido, a metà tra l’oggetto e il quadro, tra rilievo e installazione. Come già ribadito, Biasi invita l’occhio a intravedere il cambiamento e la trasfigurazione ininterrotta della forma. Ogni passaggio di luce, ogni movimento del corpo davanti all’opera suscita nuove percezioni, rinnovando di continuo il confine tra il visibile e l’intuibile.

La mostra propone anche l’incontro con alcuni “dinamici compagni” di viaggio, come Gianni Colombo, Getulio Alviani e Davide Boriani con la sua «Superficie magnetica» (1959-62) dove polvere di ferro e alluminio si muovono, si uniscono e si disfano attirati da una calamita manovrata da un motore elettrico.



Fausto Politino



Ulteriori info Alberto Biasi e il dinamismo nell’arte contemporanea Un’ampia rassegna dedicata a una delle figure più autorevoli e riconosciute della ricerca ottico-cinetica internazionale.