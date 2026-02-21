Fanno parte del rilevante patrimonio artistico di proprietà della Fondazione di Sardegna, i due cicli di illustrazioni realizzate da Bernardino Palazzi. Opere particolari in cui arte visiva e letteratura si trovano perfettamente fuse insieme e finalmente presentate nella “Bernardino Palazzi. Le illustrazioni per La Gerusalemme liberata e Casanova”, che si articola tra Cagliari e Sassari, presso le due sedi della Fondazione.

Pittore e illustratore tra i più raffinati del Novecento italiano, Bernardino Palazzi (Nuoro 1907 – Milano 1986) è stato un interprete magistrale della figura umana. Musa ispiratrice e protagonista del suo percorso artistico è la donna, di cui decanta eleganza ed erotismo attraverso luce e colore. Giovanissimo, dalla Sardegna si trasferisce Milano gravitando attorno al cenacolo di Margherita Sarfatti e al movimento del Novecento Italiano i cui stilemi sono la rappresentazione realistica ispirata a modelli rinascimentali caratterizzata da atmosfere sospese tipiche del realismo magico.

L’attività editoriale e i cicli di illustrazioni di Bernardino Palazzi

Parallelamente all’attività pittorica, il suo nome è strettamente legato a quello dell’editoria. Collaboratore del Corriere della Sera e di altri quotidiani e riviste, è stato interprete di cicli monumentali di illustrazioni tra cui “Storia della mia vita” di Giacomo Casanova e la “Gerusalemme Liberata” di Torquato Tasso, attualmente in mostra.

“Storia della mia vita”, Casanova nelle immagini di Palazzi

Realizzato prevalentemente a pastello nel 1970, il cui uso consente una fusione cromatica che ben si adatta alla natura effimera del ricordo, il ciclo, costituito da centinaia di tavole, è uno dei più rilevanti dell’attività grafica di Palazzi. Il linguaggio è intimo, narrativo e mai erotico, capace di restituire l’ambiguità del protagonista, un uomo spesso malinconico, al contempo nobile e fuggiasco, vittima e carnefice del proprio fascino.

Il tratto è capace di sintetizzare espressioni e ambienti con gesti essenziali. Il colore diventa veicolo emozionale. Particolarmente sensibile alla dimensione psicologica, Palazzi restituisce atmosfere soffuse e contrasti tra luci e ombre per sottolineare lo stato d’animo dei personaggi.

Le tavole su “La Gerusalemme Liberata”: una fusione tra letteratura e arte visiva

Il ciclo di tavole realizzato da Palazzi nel 1970 per il capolavoro del Tasso rappresenta un momento di sintesi fondamentale tra letteratura e arti visive. L’opera nasce lontano da intenti citazionistici per collocarsi all’interno del linguaggio del Novecento italiano mediato dal Realismo Magico. L’enfasi epica e l’eccesso drammatico sono, invece, filtrati a favore di una rappresentazione solenne.

La scelta della tempera non è casuale ma assume una funzione strutturale più che decorativa mentre la tradizione è ripensata alla luce del presente trasformando il poema in una riflessione attuale sull’uomo e sul suo destino.



Roberta Vanali

