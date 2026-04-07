Edward Weston senza veli. Il fotografo americano in mostra a Torino 

La retrospettiva torinese dedicata a Edward Weston (Highland Park, 1886 – Carmel, 1958), ospitata da CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, propone una rilettura della modernità visiva come costruzione di un regime dello sguardo. Weston definisce un’estetica fondata sulla precisione assoluta: chiarezza, regia tonale e centralità delle strutture trasformano materia e superficie in immagini senza tempo.

Edward Weston, Retrospective Installation View, CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, Torino, 2026. Courtesy CAMERA. Photo Andrea Guermani

Edward Weston: il corpo come architettura

Nei nudi degli Anni Venti e Trenta, le figure assumono una morfologia plastica. Curve, torsioni e piani luminosi producono costellazioni compatte, dove epidermide e muscolatura evocano consistenze minerali o desertiche. Luce e geometrie scandiscono l’ordito formale dell’immagine, istituendo un ordine optico e fenomenico severo. L’erotismo emerge dalla corposità del fotogramma, disciplinato da schemi rigorosi. Come osserva il video in mostra, “le ragioni dei nostri gusti sono sepolte sotto la nostra coscienza”.

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Edward Weston, Nudo, 1936, CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, Torino, Courtesy CAMERA, ® Center for Creative Photography, Arizona Board of Regents

Oggetti e morfologia nella mostra di Edward Weston a Torino

Nature morte – ortaggi, gusci, elementi vegetali – canalizzano l’attenzione sulle ossature interne. Isolati dal contesto, le componenti si presentano come volumi autonomi, attraversati da cavità e pieghe. Un peperone acquista qualità scultoree; una conchiglia esibisce ritmo proprio. Il quadro fotografico funziona come dispositivo di sintesi e concentrazione architettonica.

Edward Weston, Peperone No.30, 1930, CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, Torino, Courtesy CAMERA, ® Center for Creative Photography, Arizona Board of Regents

Paesaggio e costruzione dell’America

Nei panorami californiani dune, massi e orizzonti si dispongono secondo equilibri tra pieni e vuoti. Il bianco e nero condensa l’esperienza in una grammatica di contrasti e continuità. La natura appare come spazio articolato, disponibile a interpretazioni ordinate, delineando una concezione americana imperniata su nitore, regolazione e essenzialità.

Edward Weston, Angolo soleggiato in un attico, 1921, CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, Torino, Courtesy CAMERA, ® Center for Creative Photography, Arizona Board of Regents

Edward Weston: Forma e governabilità del visibile

L’avanguardia di Weston risiede nell’aspetto epistemico della fotografia. Ogni ripresa seleziona, coordina e stabilisce un campo di osservazione. La straight photography segna un passaggio cruciale nella genealogia di una cultura rappresentativa occidentale fondata sulla leggibilità e sulla stabilità iconica. Tecnica accurata e impalcatura compositiva concertano un modello in cui la coerenza delle trame coincide con la promessa di comprensione del mondo. Questa eredità irradia il Novecento e arriva fino al presente: trasparenza, purezza e esattezza permeano archivi, catalogazioni e pratiche di standardizzazione. L’esposizione evidenzia come Weston abbia concepito un paradigma destinato a superare la fotografia stessa: un sistema in cui il visibile si organizza, resta stabile e governabile.

In questo regime dello sguardo ordinato, la fotografia di Weston non si limita a mostrare: insegna a vedere, definendo un tessuto organico e controllato della visione che ancora oggi plasma la nostra lettura dell’arte e della realtà.



Margherita Artoni

Ulteriori info Edward Weston - La materia delle forme La grande mostra organizzata da Fundación MAPFRE in collaborazione con CAMERA che, dopo le tappe di Madrid e Barcellona, approda per la prima volta in…