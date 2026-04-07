Edward Weston senza veli. Il fotografo americano in mostra a Torino 

Nudi, nature morte e paesaggi californiani restituiti con precisione e armonia. La retrospettiva di Edward Weston da CAMERA porta a Torino uno dei pionieri della fotografia statunitense

Edward Weston senza veli. Il fotografo americano in mostra a Torino 
Edward Weston, Retrospective Installation View, CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, Torino, 2026. Courtesy CAMERA. Photo Andrea Guermani

La retrospettiva torinese dedicata a Edward Weston (Highland Park, 1886 – Carmel, 1958), ospitata da CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, propone una rilettura della modernità visiva come costruzione di un regime dello sguardo. Weston definisce un’estetica fondata sulla precisione assoluta: chiarezza, regia tonale e centralità delle strutture trasformano materia e superficie in immagini senza tempo

Edward Weston, Retrospective Installation View, CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, Torino, 2026. Courtesy CAMERA. Photo Andrea Guermani
Edward Weston, Retrospective Installation View, CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, Torino, 2026. Courtesy CAMERA. Photo Andrea Guermani

Edward Weston: il corpo come architettura 

Nei nudi degli Anni Venti e Trenta, le figure assumono una morfologia plastica. Curve, torsioni e piani luminosi producono costellazioni compatte, dove epidermide e muscolatura evocano consistenze minerali o desertiche. Luce e geometrie scandiscono l’ordito formale dell’immagine, istituendo un ordine optico e fenomenico severo. L’erotismo emerge dalla corposità del fotogramma, disciplinato da schemi rigorosi. Come osserva il video in mostra, “le ragioni dei nostri gusti sono sepolte sotto la nostra coscienza”.

Edward Weston, Nudo, 1936, CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, Torino, Courtesy CAMERA, ® Center for Creative Photography, Arizona Board of Regents
Edward Weston, Nudo, 1936, CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, Torino, Courtesy CAMERA, ® Center for Creative Photography, Arizona Board of Regents

Oggetti e morfologia nella mostra di Edward Weston a Torino 

Nature morte – ortaggi, gusci, elementi vegetali – canalizzano l’attenzione sulle ossature interne. Isolati dal contesto, le componenti si presentano come volumi autonomi, attraversati da cavità e pieghe. Un peperone acquista qualità scultoree; una conchiglia esibisce ritmo proprio. Il quadro fotografico funziona come dispositivo di sintesi e concentrazione architettonica.

Edward Weston, Peperone No.30, 1930, CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, Torino, Courtesy CAMERA, ® Center for Creative Photography, Arizona Board of Regents
Edward Weston, Peperone No.30, 1930, CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, Torino, Courtesy CAMERA, ® Center for Creative Photography, Arizona Board of Regents

Paesaggio e costruzione dell’America 

Nei panorami californiani dune, massi e orizzonti si dispongono secondo equilibri tra pieni e vuoti. Il bianco e nero condensa l’esperienza in una grammatica di contrasti e continuità. La natura appare come spazio articolato, disponibile a interpretazioni ordinate, delineando una concezione americana imperniata su nitore, regolazione e essenzialità.

Edward Weston, Angolo soleggiato in un attico, 1921, CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, Torino, Courtesy CAMERA, ® Center for Creative Photography, Arizona Board of Regents
Edward Weston, Angolo soleggiato in un attico, 1921, CAMERA, Centro Italiano per la Fotografia, Torino, Courtesy CAMERA, ® Center for Creative Photography, Arizona Board of Regents

Edward Weston: Forma e governabilità del visibile 

L’avanguardia di Weston risiede nell’aspetto epistemico della fotografia. Ogni ripresa seleziona, coordina e stabilisce un campo di osservazione. La straight photography segna un passaggio cruciale nella genealogia di una cultura rappresentativa occidentale fondata sulla leggibilità e sulla stabilità iconica. Tecnica accurata e impalcatura compositiva concertano un modello in cui la coerenza delle trame coincide con la promessa di comprensione del mondo. Questa eredità irradia il Novecento e arriva fino al presente: trasparenza, purezza e esattezza permeano archivi, catalogazioni e pratiche di standardizzazione. L’esposizione evidenzia come Weston abbia concepito un paradigma destinato a superare la fotografia stessa: un sistema in cui il visibile si organizza, resta stabile e governabile.
In questo regime dello sguardo ordinato, la fotografia di Weston non si limita a mostrare: insegna a vedere, definendo un tessuto organico e controllato della visione che ancora oggi plasma la nostra lettura dell’arte e della realtà.

Margherita Artoni 

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