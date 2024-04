L’azienda, che da sempre si contraddistingue per la vocazione sperimentale e l’approccio pioneristico al design, torna al Fuorisalone con un intervento dello studio di design giapponese we+, in uno dei luoghi più iconici di Milano, il cortile di Palazzo Litta, nel cuore del distretto culturale delle 5 vie, da lunedì 15 a domenica 21 aprile. Stiamo parlando di Elica, azienda italiana con sede a Fabriano, leader globale da oltre 50 anni nel design e nella produzione di elettrodomestici dedicati al cooking come le cappe per la cucina che, in collaborazione con la Fondazione Ermanno Casoli, presenta un’iconica installazione dal titolo Straordinaria.

we+

Chi è il duo di designer we+

we+ è uno studio di design contemporaneo fondato nel 2013 da Toshiya Hayashi e Hokuto Ando che, grazie a una costante ricerca, condotta sia in Giappone che all’estero, dà vita a forme inedite. Lo studio ha sviluppato progetti indipendenti e auto-produzioni che hanno dato origine a numerose collaborazioni con aziende e organizzazioni, sviluppando progetti di R&D, installazioni e opere su commissione, branding, design spaziale e art direction. Hanno ricevuto numerosi premi, tra cui il FRAME Awards 2023 / Furniture of the Year, Dezeen Awards 2022 / Emerging Design Studio of the Year Public Vote, Wallpaper* Design Awards 2022 / Best Elements of Surprise, EDIDA 2019 / Young Designer of the Year. Il loro lavoro fa parte della collezione del Vitra Design Museum in Germania.

Sketch di Straordinaria Elica

L’installazione immersiva e sensoriale Straordinaria di we+

In occasione della Milano Design Week, il duo ha realizzato nel cortile di Palazzo Litta – esempio altissimo di barocchetto lombardo – un’opera immersiva, in cui vivere un’esperienza sensoriale a 360°, che si ispira alla leggerezza delle nuvole, creando un flusso continuo nell’alternanza di toni che evocano l’aria e il calore, elementi naturali e fortemente identitari per Elica. “Ci siamo lasciati ispirare dagli elementi naturali, dal luogo e dal concept Straordinaria per dare vita a un’installazione dove natura, bellezza e colore si fondono per offrire al pubblico un viaggio sensoriale incentrato sul tema dell’aria. L’essenza del brand ci ha spinto a ricercare una prospettiva d’interpretazione autentica dei suoi valori”, affermano gli artisti Toshiya Hayashi e Hokuto Ando. “Il rapporto e il contatto con le forme, i materiali, le tonalità e la profondità trasportano il visitatore in una dimensione unica di connessione con l’elemento”.

Straordinaria: progetto speciale di Elica in collaborazione con Fondazione Ermanno Casoli

Si tratta, infatti, di un progetto speciale: un’iniziativa promossa da Elica insieme alla Fondazione Ermanno Casoli – impegnata costantemente nella promozione del dialogo tra impresa e arte contemporanea. “La sperimentazione è un valore che la FEC condivide con Elica”, conclude Marcello Smarrelli, direttore artistico della Fondazione Ermanno Casoli, “e si riflette nella volontà di cercare sempre lo straordinario nell’ordinario. L’installazione realizzata da we+ incarna perfettamente questa visione, esprimendo l’attenzione che da sempre rivolgiamo alle nuove tecnologie applicate alla ricerca estetica”.



