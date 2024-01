È Gloria Calderone la vincitrice della seconda edizione del Premio Scripta, con un’idea incentrata sul ruolo delle arti performative nella progettazione dello spazio pubblico, pensando i corpi dei performer come soggetti capaci di espandere le possibilità di lettura e scrittura della città. Il progetto è stato selezionato dopo un’attenta valutazione delle 44 candidature pervenute. La giuria – composta da Giovanni Attili, professore associato di Urbanistica presso la Sapienza, Serena Carbone, docente e storica dell’arte, Paolo Gori, editore de Gli Ori, Maria Giovanna Mancini, storica dell’arte e critica d’arte, Università di Bari “Aldo Moro”, Pietro Gaglianò, critico d’arte e direttore di Scripta – ha riconosciuto l’originalità della proposta di Calderone, la sua solidità teorica e il potenziale innovativo nell’intreccio tra studi relativi allo spazio urbano, alle arti visive e alle performing art. Il premio consiste in una borsa di studio da 2000 euro e la pubblicazione del saggio dalla casa editrice Gli Ori nella collana I limoni in uscita nel 2024. https://lnx.scriptafestival.it/ Gloria Calderone

A Grazia Varisco è stato consegnato il Premio alla Carriera Bai Yu Art Foundation per l’attività svolta come docente e artista. Si legge nella motivazione: “Il suo lavoro e la sua visione hanno avuto un ruolo importante all’interno del panorama artistico contemporaneo. Con la sua arte ha ispirato e formato nuove generazioni di artisti, con il suo insegnamento ne ha plasmato il pensiero”. Poi, sono stati consegnati i Premi Borsa di Studio a sette studenti che si sono distinti durante l’anno accademico 2022-2023. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, ha cadenza biennale ed è patrocinata da Bai Yu Art Foundation, presieduta dal maestro Pahsi Lin, artista taiwanese molto legato a Milano dove ha esposto in diverse occasioni: i premi sono un modo per ringraziare la città che lo ha ospitato e per sottolineare l’internazionalità della sua ricerca artistica. L’artista sarà a Venezia in occasione della 60. Esposizione Internazionale d’arte presso lo Spazio Cavana ai Gesuati (Dorsoduro, dal 18 aprile al 18 luglio 2024). https://bigeyesvision.com/ Grazia Varisco, ritratto Palazzo Reale 2022 Thomas Libis

Annunciati i vincitori della quarta edizione del Premio Giovanni Testori, destinato a studiosi e scrittori under 35 e suddiviso nelle due categorie di Storia dell’Arte e Letteratura. Il Premio speciale per il Centenario testoriano è andato ad Agostino Allegri, cremonese, 30 anni, che ha presentato un’importante ricerca su Pellegrino Tibaldi, il grande architetto di Carlo Borromeo, tesi di perfezionamento alla Scuola Normale di Pisa: il Premio consiste in un contributo di 5mila euro finalizzato alla sua pubblicazione. La Giuria ha poi deciso tra gli oltre 90 lavori presentati di premiarne 9 per l’alta qualità, in particolare delle ricerche universitarie sia in ambito storico-artistico sia letterario, tanto che sono stati assegnati tre ex aequo per la categoria Tesi in Storia dell’Arte, con tre premi da 2mila euro ciascuno. Per la sezione Testi letterari il premio è andato a Jonathan Lazzini, per il testo teatrale Camaleonti. Trilogia (presentato da Antonio Latella) e a Giulia Asselta per la raccolta di poesie Essudati (presentata da Luca Doninelli). https://www.premiogiovannitestori.org/ I vincitori della quarta edizione del Premio Giovanni Testori

È Andreas Zampella il vincitore del Premio Internazionale “Giovan Battista Calapai e Theodora van Mierlo Benedetti”, dedicato alla ricerca di artisti under 35. Promosso da A-HEAD Project – Angelo Azzurro ONLUS, è dedicato alla memoria di Giovan Battista Calapai e Theodora van Mierlo Benedetti, due figure centrali che hanno contribuito in modo determinante alla connessione tra la ONLUS dedicata alla lotta contro lo stigma dei disturbi mentali e il settore dell’arte, con la successiva nascita del progetto A-HEAD. La Menzione Speciale Theodora van Mierlo Benedetti è stata conferita a Laurel Hauge, mentre il Premio Piero Gagliardi è stato assegnato a Edson Luli. I premi? Un riconoscimento in denaro, una pubblicazione A-HEAD edizioni dedicata al lavoro del vincitore e curata da Lorenzo Benedetti, e un’opera in forma di omaggio realizzata dall’artista Leandro Lottici. https://associazioneangeloazzurro.org/progetto-a-head-2/ Premio Calapai – Zampella, Hauge, Luli ph D.Sebastian

Anna Nagy (Budapest, Ungheria, 1985) e Marilena Pisciella (Winterthur, Svizzera, 1963) hanno vinto la prima edizione del Premio LILT per la Fotografia Contemporanea, rispettivamente nelle categorie Professional ed Emergenti: ai fotografi partecipanti, in linea con il costante impegno della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, era stato chiesto di farsi portavoce di un importante messaggio di prevenzione e di cura. Ad Anna Nagy per il progetto Battere e levare con la seguente motivazione: “per aver narrato la Metamorfosi come percorso positivo dal buio alla luce, dal rifiuto all’accettazione di una condizione che può migliorare, attraverso l’incontro con la ricerca scientifica, la conoscenza di sé e della ricostituzione del rapporto tra anima e corpo”. A Marilena Pisciella per il progetto Se ne volò nel più sublime loco con la seguente motivazione: “per aver rappresentato le diverse sfaccettature della malattia ed aver interpretato la terapia, come pratica medica e artistica, con un racconto originale, costruito da scatti e autoscatti, che partono dalla realtà e si articolano per i ricordi di infanzia e le astrazioni mentali”. https://www.legatumoribologna.it/premio-lilt-per-fotografia-contemporanea Le opere di Anna Nagy e Marilena Pisciella, vincitrici della prima edizione del Premio LILT per la Fotografia Contemporanea

È Christian Greco, egittologo e direttore del Museo Egizio di Torino, il destinatario della terza edizione del Premio Centum, riconoscimento promosso dalla Unione Imprese Centenarie Italiane e legato alle celebrazioni di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. Questa la motivazione espressa dalla Giuria: “per aver saputo valorizzare, coniugando l’innovazione nella ricerca scientifica e la visione manageriale, il Museo Egizio di Torino, trasformando quello che era un prestigioso patrimonio artistico e culturale conosciuto a pochi in un’eccellenza italiana nota, apprezzata e invidiata a livello internazionale. La passione per la ricerca e l’insegnamento, unita a grandi capacità comunicative e gestionali, fa oggi di Christian Greco un imprescindibile punto di riferimento della cultura museale mondiale”. Il nome di Christian Greco si affianca dunque a quelli di Don Antonio Loffredo (parroco del Rione Sanità di Napoli) premiato a Parma 2020+21 e Paolo Fresu (musicista trombettista, ideatore del Festival di Berchidda) a cui è stato assegnato il riconoscimento in occasione di Procida 2022. https://www.uicitalia.org Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino