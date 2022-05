Il compositore e artista visivo inglese Brian Eno (Woodbridge, 1948) approda a Trento con due “paesaggi sonori”, in dialogo con Castello del Buonconsiglio e Castel Beseno, tra i luoghi più suggestivi e simbolici della zona. Brian Eno x Trentino inaugurerà il 19 agosto 2022: un progetto inedito che andrà avanti fino al prossimo novembre, organizzato dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara, con la collaborazione del Castello del Buonconsiglio e di Trentino Marketing e la produzione di Alessandro Albertini e Giuseppe Putignani. Per Castello del Buonconsiglio verrà concepita un’installazione audio site-specific – Audio Installation for Buonconsiglio – che attiverà lo spazio creando un’esperienza d’ascolto sinestetica di musica generativa. A Castel Beseno, l’installazione multimediale audiovisiva 77 Million Painting verrà riadattata per la sua cinta muraria. Si tratta di una delle opere più conosciute di Eno: sfruttando un software che associa in maniera casuale i layer di 400 dipinti di Eno, si originano 77 milioni di combinazioni, mai ripetitive. Immagini di luce danzeranno in tal modo sulle superfici delle Mura Est, espandendosi per circa 1.500 metri quadrati.

BRIAN ENO, TRA MUSICA E ARTE

Brian Eno ha alle spalle 50 anni di carriera. All’inizio degli anni Settanta si è iniziato a parlare di lui quale membro fondatore della band britannica RoxyMusic; come produttore ha promosso album dei Talking Heads, Devo, U2, Laurie Anderson, Nico, Marianne Faithfull, James e Coldplay. Ha collaborato con David Bowie, Jon Hassell, Harold Budd, John Cale, David Byrne, Grace Jones, Karl Hyde, James Blakee. Uno dei suoi progetti, lanciato nell’aprile 2021, è EarthPercent: “nel settore della musica girano tanti soldi, così abbiamo pensato perché non investire questi proventi per contrastare il cambiamento climatico”, spiega l’artista. EarthPercent agisce da filtro per selezionare le compagnie più virtuose che si occupano della causa ambientalista: “ci sono molte organizzazioni che portano avanti questo lavoro. Alcune non sono in vista come Greenpeace e Amici della Terra. Ci siamo avvalsi della consulenza di scienziati per selezionare le più creative ed efficaci”.

LE INSTALLAZIONI PER IL TRENTINO RACCONTATE DA BRIAN ENO

Per quanto riguarda il lavoro artistico all’interno dei due castelli medievali, Eno spiega: “essendo inglese adoro i castelli… credo che gli artisti abbiano il compito di creare mondi altri. Le opere d’arte sono simulatori che permettono di immergersi in esperienze che in altri contesti non si potrebbero fare, risultando persino pericolose. Vorrei concepire un luogo in cui abbandonarsi, arrendersi, essere indifesi, esporsi a ciò che succede ed essere aperti a ciò che non si conosce. L’arte regala esperienze che non si possono provare in altri modi, forse solo con il sesso, le droghe, il misticismo religioso”. Come si svolgeranno le installazioni? Saranno un “atto di abbandono”, anche da parte del compositore: “spesso si crede che gli artisti siano come gli architetti, con una visione già pianificata. Io invece abbraccio la naturalezza, in relazione alle teorie della casualità, della cibernetica, ai principi della rete. Credo sia importante, invece di provare a definire tutti i dettagli del sistema, specificarne solo alcuni e vedere dove il sistema stesso porta. Parlo dell’artista come di un giardiniere che pianta dei semi e lascia che crescano. Controllo il momento della semina ma non i risvolti successivi”. Inoltre l’artista pensa sia importante dedicarsi un momento di lentezza: “non sembra un messaggio rivoluzionario, ma in un’epoca in cui siamo attaccati ai cellulari, l’idea radicale è stare in un luogo per mezzora o un’ora e prestare attenzione”. Una persona adulta riceve tra i 3 e 5000 avvisi al giorno: “un add chiede di fermarsi e dedicargli tempo, l’attenzione è ciò che vale di più a livello commerciale. La mia filosofia è dedicare attenzione a qualcosa di valore, che non sia un prodotto. Vorrei che le persone si ricordassero del loro bagaglio di ricordi, esperienze, emozioni. Vorrei dire alle persone la risorsa più ricca che state cercando siete voi”.

– Giorgia Basili

BRIAN ENO X TRENTINO

Castello del Buonconsiglio | Audio Installation for Buonconsiglio

19 agosto – 6 novembre 2022

Castel Beseno |77 Million Painting for Beseno

19 agosto – 10 settembre