1. MICHELE PARISI IN DIALOGO CON DANIELE CAPRA

Ti sei formato come pittore all’Accademia di Belle Arti di Bologna, ma parallelamente hai portato avanti la fotografia come pratica, come mestiere. Per realizzare le tue opere impieghi usualmente entrambi i media. Ci puoi raccontare la modalità esecutiva e come ci sei arrivato?

Partendo dalla scrittura, come genesi del percorso, mi trovo a un certo punto coinvolto nell’impiegare più pratiche per quella che sarà la restituzione pittorica. Dove non arriva la parola opera la fotografia, come appunto visivo che mi permette di dar forma al visibile. In quell’azione in cui le impronte di luce vanno a fissarsi sulla lastra o sulla pellicola prendono vita quelle che chiamo geografie della memoria. La pittura è invece esercizio di stratificazione di segni e colore che ripercorrono la superficie, alterano o cancellano le forme, ridipingendo e riaffermando l’immagine. È come la memoria, spesso ci troviamo molto vicini alla soglia del ricordo, senza tuttavia ricordare realmente.

Da un lato, grazie alla luce, realizzi un prelievo di una porzione di realtà con metodo fotografico, che riproduci sulla tela preparata con le gelatine. Ma poi senti la necessità di manipolarla. Cosa ti porta prima a desiderare dei pezzi di realtà e poi a volerli plasmare/riscrivere con un linguaggio personale?

Ho sempre trovato affascinante tutto questo. Basti pensare all’emozione e alla meraviglia di trovare delle orme di animali nella neve fresca, i segni di un passaggio lungo un sentiero, un fuoco spento, l’orma sulla sabbia. Come ha scritto Rosalind Krauss, ognuno di questi segni implica una presenza che c’è stata, ed è dotato di un’aura potentissima. Plinio fa nascere la pittura per mano della figlia del vasaio Butade che, per amore, traccia con un carbone il profilo del suo amato. Quando prelevo della luce, si compie un atto d’amore verso le cose, ma la pittura si somma a tutto questo, perché idealizza quell’immagine. L’esatto e il vero sono diversi. Ironicamente, possiamo dire che l’orma fotografica è l’esatto, mentre ciò che immagino pittoricamente ci sia stato su quell’orma è il vero.

Ti capita sia di usare dei modelli che posano per te sia di scattare delle foto di luoghi che incontri, spesso combinando le immagini. Come scegli i tuoi soggetti?

Come diceva Alda Merini, “anche se la finestra è la stessa, non tutti quelli che vi si affacciano vedono le stesse cose: la veduta dipende dallo sguardo”. Non mi interessa quindi una ricerca assidua del soggetto. Quello che mi attrae è dove non arriva la parola, dove sento che un qualcosa viene emanato e non lo posso cogliere, se non con la pittura. Mi attrae il senso di estraniamento, di fermo e monumentale. Penso sia necessario fare opere che riguardano luoghi o situazioni in cui, quando te ne vai, senti che ti dispiace.

Le tue opere suggeriscono silenzio e stasi. Sono finestre atemporali che inducono a rallentare, sia per il tono cromatico che per l’assenza dell’elemento umano, come spesso accade nelle foto di architettura. Cosa ti piace di questa condizione metafisica?

La sospensione, il rallentamento, l’atemporalità, così come l’enigma, il sogno, sono condizioni dove io mi trovo a mio agio. Frequento poche persone, passo molto tempo da solo e penso che con l’arte cerchiamo di delineare un nostro profilo, come la figlia del vasaio Butade. Kundera scriveva che il grado di lentezza è direttamente proporzionale all’intensità della memoria, il grado di velocità è direttamente proporzionale all’intensità dell’oblio. All’idea di memoria e di oblio ho dedicato gran parte del mio lavoro.

– Daniele Capra