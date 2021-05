L’artista americano diventato celebre per i suoi graffiti e le sue opere eversive fu un grandioso protagonista della pop art, al centro di un ambiente vivo e rivoluzionario come quello newyorchese degli anni Ottanta

Celebre per i suoi disegni a gesso nelle stazioni della metropolitana e per l’iconica arte di strada nei primi anni ’80, ma anche per i lavori su politica, sessualità, guerra, religione e AIDS. Stiamo parlando di Keith Haring, nato il 4 maggio del 1958. La storia della sua vita è quella del genio eversivo: fuggito dalla campagna a 20 anni per andare a New York, incontrò Andy Warhol, Yoko Ono, Madonna, Timothy Leary, William Burroughs, Jean-Michel Basquiat, l’arte e la droga. In soli 32 anni, il suo breve tempo sulla Terra, cambiò non solo la street e la pop art, ma la storia dell’arte in generale. Ecco dieci opere (più una) per conoscere la sua vita e le sue opere!

– Giulia Giaume