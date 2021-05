7. I LIKE AMERICA AND AMERICA LIKES ME (1974)

Altra performance celebre di Beuys, I like America and America likes me si svolse nel 1974 alla galleria René Block di New York. Per diversi giorni, l’artista si fece rinchiudere in una gabbia insieme a un coyote, protetto solo da una coperta di feltro e utilizzando come strumento un bastone che definì “euroasiatico”. Obiettivo di Beuys era quello di instaurare un rapporto di fiducia tra lui e l’animale, simbolo di riconciliazione tra l’uomo e la Natura ma anche, in senso politico, una riconciliazione tra gli americani contemporanei e i loro antenati, perseguitati e rinchiusi in riserve, simboleggiati appunto dal coyote.