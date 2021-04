A Torino riapertura in simultanea delle gallerie: 13 mostre + 1 dalle 11 alle 19

9. GALLERIA NORMA MANGIONE

Nuova mostra anche per Norma Mangione che presenta per la prima volta in Italia una selezione di dipinti e disegni di Bill Lynch. Bill Lynch nasce ad Albuquerque, New Mexico, nel 1960. Studia a New York, dove trascorre alcuni anni prima di trasferirsi in vari luoghi degli Stati Uniti e poi stabilirsi a Raleigh, North Carolina, fino al 2013, anno della sua morte. Nonostante fosse stimato da artisti e amici, non ottiene riconoscimenti ufficiali se non nell’ultimo decennio, con la mostra del 2014 da White Columns a New York, curata dall’artista Verne Dawson, suo compagno di studi. Studia le opere dei maestri, come Tiziano o Goya, nei musei che frequenta assiduamente. Il suo interesse non si rivolge però solo alla storia dell’arte occidentale. Particolare fascino esercitano su di lui l’arte cinese e giapponese. Questo emerge sia nella scelta dei soggetti della sua pittura, sia materialmente nella pennellata, che in termini di composizione. I dipinti sono realizzati quasi sempre su tavole di compensato, le cui venature diventano parte integrante del lavoro, fondendosi con i soggetti rappresentati, che siano vasi o tazze di porcellana, alberi fioriti o uccelli.

