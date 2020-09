Ultimi giorni per visitare Italia: Una Generazione, la mostra curata dal critico d’arte Flaminio Gualdoni, cornice del secondo Premio Città di Tarquinia per la scultura ceramica dedicato a “Vasco Palombini” e indirizzato a eccellenti personalità artistiche nel campo della scultura ceramica. È in questo contesto espositivo – “uno spaccato esemplare della pluralità di orientamenti e di scelte, della varietà degli “esperimenti difficili” e delle implicazioni profonde che questa generazione mostra nei confronti della ceramica”, ha dichiarato Gualdoni – che è stato annunciato il vincitore del prestigioso premio del valore di 5mila euro, promosso e organizzato dalla Società Tarquiniense d’Arte e Storia.

LA MOSTRA DI SILVIA CELESTE CALCAGNO

Si tratta di Silvia Celeste Calcagno (Genova, 1974), scelta tra gli artisti protagonisti della mostra in corso fino al 27 settembre presso l’Auditorium San Pancrazio a Tarquinia, in provincia di Viterbo (oltre alla vincitrice, Andrea Salvatori, Sissi, POL Paolo Polloniato, Nero/Alessandro Neretti), con la seguente motivazione: “È stato particolarmente apprezzato il lavoro e l’impegno nella realizzazione di una installazione site specific, in dialogo con la spiritualità del luogo”. Si tratta, infatti, della suggestiva Chiesa di San Pancrazio, da tempo sconsacrata, e attualmente un auditorium che sorge nel cuore della città medievale di Tarquinia, entrata a far parte dell’Associazione italiana della Città della Ceramica, associazione che riunisce comuni che per antica tradizione si distinguono per tale produzione, e di cui fanno parte centri come Deruta, Faenza, Albissola, Gubbio, Caltagirone, Montelupo Fiorentino, Grottaglie.

PREMIO VASCO PALOMBINI: LA GIURIA

La giuria di qualità che ha premiato l’artista era composta da: Claudia Casali – Direttrice del MIC (Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza) in qualità di Presidente di Giuria; Mariastella Margozzi – Soprintendente del Polo Museale della Puglia, storica dell’arte già facente funzione in qualità di direttrice della GNAM di Roma; Massimiliano Tonelli – Direttore della rivista Artribune, Ugo La Pietra – Scultore ceramista di fama internazionale; Paola Palombini – in qualità di rappresentante della famiglia erogatrice del premio.